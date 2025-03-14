Сирський побував на Харківському напрямку: які вказівки віддав
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав смугу оборони 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» на Харківському напрямку.
«На місці детальніше вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання для забезпечення стійкості оборони. З’ясував потреби наших військових, віддав вказівки для вирішення проблемних питань», – написав Сирський у мережі «Телеграм».
Він нагадав, що у травні минулого року ворог починав тут масштабну наступальну операцію, планував створити «буферну зону» та ймовірне захоплення Харкова. Однак, за десять місяців окупантів заблокували у районі Вовчанська, а на деяких відтинках — відкинули на північ.
«13-та бригада оперативного призначення НГУ «Хартія» — одне з тих військових з’єднань, яке надійно утримує визначені рубежі та знищує окупантів, ефективно використовуючи безпілотні й роботизовані системи. Причому як в обороні, так і в наступі», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Александр Сырский, харківщина, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав смугу оборони 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» на Харківському напрямку.".