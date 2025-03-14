Сирський побував на Харківському напрямку: які вказівки віддав

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав смугу оборони 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» на Харківському напрямку.

«На місці детальніше вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання для забезпечення стійкості оборони. З’ясував потреби наших військових, віддав вказівки для вирішення проблемних питань», – написав Сирський у мережі «Телеграм».

Він нагадав, що у травні минулого року ворог починав тут масштабну наступальну операцію, планував створити «буферну зону» та ймовірне захоплення Харкова. Однак, за десять місяців окупантів заблокували у районі Вовчанська, а на деяких відтинках — відкинули на північ.

«13-та бригада оперативного призначення НГУ «Хартія» — одне з тих військових з’єднань, яке надійно утримує визначені рубежі та знищує окупантів, ефективно використовуючи безпілотні й роботизовані системи. Причому як в обороні, так і в наступі», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.