Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил полосу обороны 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» на Харьковском направлении.
«На месте более подробно изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания по решению проблемных вопросов», — написал Сырский в Telegram.
Он напомнил, что в мае прошлого года враг начинал масштабную наступательную операцию, планировал создать «буферную зону» и вероятный захват Харькова. Однако за десять месяцев оккупантов заблокировали в районе Волчанска, а на некоторых отрезках отбросили на север.
«13-я бригада оперативного назначения НГУ «Хартия» — одно из военных соединений, которое надежно удерживает определенные рубежи и уничтожает оккупантов, эффективно используя беспилотные и роботизированные системы. Причем, как в обороне, так и в наступлении», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Александр Сырский, хартия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил полосу обороны 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» на Харьковском направлении.".