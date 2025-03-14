Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил полосу обороны 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» на Харьковском направлении.

«На месте более подробно изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания по решению проблемных вопросов», — написал Сырский в Telegram.

Он напомнил, что в мае прошлого года враг начинал масштабную наступательную операцию, планировал создать «буферную зону» и вероятный захват Харькова. Однако за десять месяцев оккупантов заблокировали в районе Волчанска, а на некоторых отрезках отбросили на север.

«13-я бригада оперативного назначения НГУ «Хартия» — одно из военных соединений, которое надежно удерживает определенные рубежи и уничтожает оккупантов, эффективно используя беспилотные и роботизированные системы. Причем, как в обороне, так и в наступлении», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.