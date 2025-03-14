Live
  • Пт 14.03.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал

Фронт 16:26   14.03.2025
Виктория Яковенко
Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил полосу обороны 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» на Харьковском направлении.

«На месте более подробно изучил оперативную ситуацию, обсудил актуальные вопросы для обеспечения устойчивости обороны. Выяснил потребности наших военных, отдал указания по решению проблемных вопросов», — написал Сырский в Telegram.

Он напомнил, что в мае прошлого года враг начинал масштабную наступательную операцию, планировал создать «буферную зону» и вероятный захват Харькова. Однако за десять месяцев оккупантов заблокировали в районе Волчанска, а на некоторых отрезках отбросили на север.

«13-я бригада оперативного назначения НГУ «Хартия» — одно из военных соединений, которое надежно удерживает определенные рубежи и уничтожает оккупантов, эффективно используя беспилотные и роботизированные системы. Причем, как в обороне, так и в наступлении», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Читайте также: ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ сбросила 10 КАБов и выпустила 77 БпЛА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
14.03.2025, 13:43
Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет
Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет
14.03.2025, 09:35
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
14.03.2025, 16:31
В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
14.03.2025, 15:15
Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)
Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)
14.03.2025, 16:17
Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал
Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал
14.03.2025, 16:26

Новости по теме:

21:00
Дело об обороне Харьковщины: ГБР может допросить Синегубова и Сырского (видео)
19:02
«У меня не было выбора» — Сырский о необходимости защитить Харьков и Сумы
14:17
График отключений света, Фарион и что такое КАБ. Что «гуглили» в 2024-м
14:48
Отбивая штурм, лишился глаза: матрос из Харьковщины получил медаль от Сырского
21:48
ВСУ вытесняют российскую армию с Харьковщины – Зеленский (видео)

Вы читали новость: «Сырский побывал на Харьковском направлении: какие указания отдал»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил полосу обороны 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» на Харьковском направлении.".