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ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ сбросила 10 КАБов и выпустила 77 БпЛА

Фронт 12:06   14.03.2025
Виктория Яковенко
ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ сбросила 10 КАБов и выпустила 77 БпЛА Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением 10 КАБов, задействовали 77 дронов-камикадзе, а также осуществили 574 обстрела позиций украинских воинов.

За сутки враг потерял 85 человек, из них 36 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли 92 единицы вооружения и военной техники, из них: танк, боевая бронированная машина, три артиллерийские системы, 12 автомобилей, пять единиц спецтехники и 70 БпЛА.

Уничтожено: 51 укрытие для личного состава и три места хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".