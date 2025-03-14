ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ сбросила 10 КАБов и выпустила 77 БпЛА
Фото: ОТГВ «Харьков»
На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.
По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением 10 КАБов, задействовали 77 дронов-камикадзе, а также осуществили 574 обстрела позиций украинских воинов.
За сутки враг потерял 85 человек, из них 36 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении россияне потеряли 92 единицы вооружения и военной техники, из них: танк, боевая бронированная машина, три артиллерийские системы, 12 автомобилей, пять единиц спецтехники и 70 БпЛА.
Уничтожено: 51 укрытие для личного состава и три места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, зведення, КАБ, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".