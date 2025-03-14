ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ сбросила 10 КАБов и выпустила 77 БпЛА

На Харьковском направлении оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением 10 КАБов, задействовали 77 дронов-камикадзе, а также осуществили 574 обстрела позиций украинских воинов.

За сутки враг потерял 85 человек, из них 36 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли 92 единицы вооружения и военной техники, из них: танк, боевая бронированная машина, три артиллерийские системы, 12 автомобилей, пять единиц спецтехники и 70 БпЛА.

Уничтожено: 51 укрытие для личного состава и три места хранения боеприпасов.