ОТУВ «Харків»: за добу РФ скинула 10 КАБів і випустила 77 БпЛА
Фото: ОТУВ “Харків”
На Харківському напрямку оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.
За даними захисників, минулої доби окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, задіяли 77 дронів-камікадзе, а також здійснили 574 обстріли позицій українських воїнів.
За добу ворог втратив 85 осіб, з них 36 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 92 одиниці озброєння та військової техніки, з них: танк, бойова броньована машина, три артилерійські системи, 12 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 70 БпЛА.
Знищено: 51 укриття для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, зведення, КАБ, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.".