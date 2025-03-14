ОТУВ «Харків»: за добу РФ скинула 10 КАБів і випустила 77 БпЛА

На Харківському напрямку оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.

За даними захисників, минулої доби окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів, задіяли 77 дронів-камікадзе, а також здійснили 574 обстріли позицій українських воїнів.

За добу ворог втратив 85 осіб, з них 36 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 92 одиниці озброєння та військової техніки, з них: танк, бойова броньована машина, три артилерійські системи, 12 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 70 БпЛА.

Знищено: 51 укриття для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.