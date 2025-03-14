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Новости Харькова — главное за 14 марта: как прошла ночь

Украина 07:10   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 14 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:10

Тревога в Харькове и области звучала ночью трижды – почему

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине трижды. Вначале ее объявили в 00:41. По данным популярных мониторинговых Телеграм-каналов, в области объявились БпЛА. Угроза длилась около часа, а в 01:51 уже прозвучал отбой. Практически сразу тревогу возобновили – беспилотники продолжили кружить над Харьковом и областью. 

В 02:59 Воздушные силы объявили отбой тревоги. Однако вновь ненадолго. Через час, в 04:06, в сторону Харьковской области полетели КАБы. 

Тревога оказалась последней этой ночью. В 04:42 защитники неба сообщили, что угроз для Харькова и области больше не фиксируют, прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 07:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".