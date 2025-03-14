Новости Харькова — главное за 14 марта: как прошла ночь

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07:10

Тревога в Харькове и области звучала ночью трижды – почему

Тревога этой ночью звучала на Харьковщине трижды. Вначале ее объявили в 00:41. По данным популярных мониторинговых Телеграм-каналов, в области объявились БпЛА. Угроза длилась около часа, а в 01:51 уже прозвучал отбой. Практически сразу тревогу возобновили – беспилотники продолжили кружить над Харьковом и областью.

В 02:59 Воздушные силы объявили отбой тревоги. Однако вновь ненадолго. Через час, в 04:06, в сторону Харьковской области полетели КАБы.

Тревога оказалась последней этой ночью. В 04:42 защитники неба сообщили, что угроз для Харькова и области больше не фиксируют, прозвучал отбой.