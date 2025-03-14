Подорвали своего 15-летнего агента: задержана вероятная организаторша теракта
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, теракт произошел на Харьковщине в начале февраля этого года. Тогда спецслужбы РФ убили своего же несовершеннолетнего агента, а также украинского военного.
«Задержана еще одна российская агентка – 28-летняя безработная из Харькова, которая по инструкциям оккупантов изготовила СВУ для «курьера». По данным контрразведки СБУ, взрывчатка была снаряжена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционной активации. Готовое СВУ женщина положила в спортивную сумку и оставила в своем подъезде. Оттуда ее забрал местный школьник, которого оккупанты втянули в преступную деятельность через Телеграм-канал по поиску «легких денег», – пишут в СБУ.
После чего так называемый «курьер», 15-летний парень, взял взрывчатку и просто на такси повез ее в подразделение Нацгвардии. Все это время спецслужбы РФ отслеживали передвижения агента по GPS-навигации.
«Когда оккупанты зафиксировали прибытие фигуранта в пункт назначения, они дистанционно активировали СВУ, и ликвидировали своего агента как «лишнего свидетеля», – утверждают силовики.
Силовики задержали фигурантку дела дома. Во время обысков у нее нашли телефон с доказательствами сотрудничества со врагом, отметили в СБУ.
На данный момент женщине уже вручили подозрение. Она находится под стражей без права внесения залога. Если ее вину докажут – фигурантка может «сесть» пожизненно.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: предатели, рф, СБУ, теракт;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тогда спецслужбы РФ убили своего же несовершеннолетнего агента, а также украинского военного. ".