Підірвали свого 15-річного агента: затримана ймовірна організаторка теракту
За даними прессекретаря УСБУ у Харківській області Владислава Абдули, теракт стався на Харківщині на початку лютого цього року. Тоді спецслужби РФ вбили свого ж неповнолітнього агента та українського військового.
“Затримано ще одну російську агентку – 28-річну безробітну з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила СВП для “курʼєра”. За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими уражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації. Готовий СВП жінка поклала в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал із пошуку “легких грошей”, – пишуть у СБУ.
Після чого так званий “кур’єр”, 15-річний хлопець, узяв вибухівку і просто на таксі повіз її до підрозділу Нацгвардії. Весь цей час спецслужби РФ відстежували пересування агента за допомогою GPS-навігації.
“Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували СВП, і ліквідували свого агента як “зайвого свідка“, – стверджують силовики.
Силовики затримали фігурантку справи вдома. Під час обшуків у неї знайшли телефон із доказами співпраці з ворогом, зазначили у СБУ.
Наразі жінці вже вручили підозру. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо її провину доведуть – фігурантка може “сісти” довічно.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: предатели, рф, СБУ, теракт;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 10:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тоді спецслужби РФ вбили свого ж неповнолітнього агента та українського військового. ".