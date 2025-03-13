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Літнього чоловіка поранили росіяни під час обстрілу села на Харківщині

Події 21:54   13.03.2025
Оксана Якушко
Літнього чоловіка поранили росіяни під час обстрілу села на Харківщині Фото: ukrinform.ua

13 березня близько 19.30 росіяни обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

65-річний чоловік отримав вибухове поранення та контузію. У селі пошкоджені приватні будинки.

Точний тип озброєння, яким російська армія вдарила по селу, встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 21:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 березня близько 19.30 росіяни обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".