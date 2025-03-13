Літнього чоловіка поранили росіяни під час обстрілу села на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
13 березня близько 19.30 росіяни обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
65-річний чоловік отримав вибухове поранення та контузію. У селі пошкоджені приватні будинки.
Точний тип озброєння, яким російська армія вдарила по селу, встановлюють.
Читайте також: Вибухи у Харкові, Терехов розповів, куди поцілили БпЛА “Шахед”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, поранений, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Літнього чоловіка поранили росіяни під час обстрілу села на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 21:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 березня близько 19.30 росіяни обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".