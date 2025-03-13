Пожилого мужчину ранили россияне во время обстрела села в Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
13 марта около 19:30 россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
65-летний мужчина получил взрывное ранение и контузию. В селе повреждены частные дома.
Точный тип вооружения, которым российская армия ударила по селу, устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, поранений, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 21:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 марта около 19:30 россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".