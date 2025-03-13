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Пожилого мужчину ранили россияне во время обстрела села в Харьковской области

Происшествия 21:54   13.03.2025
Оксана Якушко
Пожилого мужчину ранили россияне во время обстрела села в Харьковской области Фото: ukrinform.ua

13 марта около 19:30 россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

65-летний мужчина получил взрывное ранение и контузию. В селе повреждены частные дома.

Точный тип вооружения, которым российская армия ударила по селу, устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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Пожилого мужчину ранили россияне во время обстрела села в Харьковской области
Пожилого мужчину ранили россияне во время обстрела села в Харьковской области
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 21:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 марта около 19:30 россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".