Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Сегодня, 14 марта, в части Харькова отключат свет, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Подачу электроенергии приостановят с 09:00 до 17:00 в Основянском районе. Как передают энергетики, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Таким образом света не будет в домах по следующим адресам:
– ул. Болградская, 56 и 22 ж/д частного сектора по ул. Болградской;
– пр. Аэрокосмический, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;
– ТРП КП ХТМ;
– насосная КП «Харьковводоканал»;
– детская поликлиника;
– 841-й микрорайон за супермаркетом «Класс» на Одесской.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блекаут, відключення, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня: 14 марта, в части Харькова отключат свет, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".