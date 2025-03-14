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Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет

Общество 09:35   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 14 марта, в части Харькова отключат свет, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Подачу электроенергии приостановят с 09:00 до 17:00 в Основянском районе. Как передают энергетики, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Таким образом света не будет в домах по следующим адресам:

– ул. Болградская, 56 и 22 ж/д частного сектора по ул. Болградской;

– пр. Аэрокосмический, 170 корпус 1; 174 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 176 корпус 4, 8;

– ТРП КП ХТМ;

– насосная КП «Харьковводоканал»;

– детская поликлиника;

– 841-й микрорайон за супермаркетом «Класс» на Одесской.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня: 14 марта, в части Харькова отключат свет, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".