Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы

Как и все жители Харькова, коллектив МГ «Объектив» готовится к зиме. Редакция получила очень своевременную поддержку от Lviv Media Forum: генератор и повербанки. Редакторы «Объектива» рассказали, как не оставили харьковчан без новостей в первые дни вторжения и в блэкауты.

«Полномасштабная война полностью переформатировала работу редакции. Будни в офисе в центре Харькова, большой и вдохновленный молодой коллектив, ежедневный поиск тем, съемки и общение с людьми. Все ушло. В условиях ежедневных российских атак каждый избрал себе место с учетом жизненных и семейных обстоятельств, – поделилась редактор МГ «Объектив» Елена Нагорная. — Кто рисковал с камерой или смартфоном в руках, кто выбрал для себя относительно или, по его мнению, безопасную капсулу и круглосуточно наполнял ленту. В Украине или за ее пределами. Мне почти год пришлось работать в 20 километрах от Харькова.

В начале мы столкнулись с перебоями с интернетом, из-за чего было очень тяжело сделать публикацию на сайте. Telegram еще как-то пробивался, так что информацию размещали там. Затем начался «вечный ноябрь», холодный и мокрый, с ударами по энергоинфраструктуре. И в длительные блэкауты могли работать только те, у кого был генератор. Ведь максимум для ноута – 5,5 часа. Этот период я провела в частном доме, где такой генератор был, поэтому удавалось публиковать новости даже в самые темные времена, когда уже интернет едва пробивался на несколько секунд за десятки минут».

Прошлой зимой сотрудникам «Объектива» периодически приходилось менять место жительства – в поисках лучшей связи, а иногда и просто – отопления.

«Прошлая зима стала настоящим испытанием для работы на сайте. Ведь армия РФ неожиданно била по энергетической системе, а следить за новостями и рассказывать о событиях Харькова во время блэкаута – важно. В прошлом году оставаться «онлайн», когда свет отключали по всему городу для меня было невозможно, потому что я живу в квартире.

Испытанием стало не только отсутствие интернета, но и отопления, ведь дом не подключен к газоснабжению, – рассказала редактор МГ «Объектив» Виктория Половинка. – Сразу начала искать варианты: переехала к родителям, проживающим в частном доме. Вопрос с теплом был решен, а вот с «онлайном» – нет. Коллеги шли на уступки: я работала тогда, когда свет включали на несколько часов. И «графики отключения» уже знала наизусть».

Бегать по соседям «за электричеством», заряжать ноутбук от автомобиля, «раздавать интернет» с мобильного, сменив трех операторов – так выглядела работа редакторов в моменты самых продолжительных отключений прошлой зимой.

«Для меня с начала полномасштабного вторжения было очевидно, что россияне будут бить по системе отопления, чтобы заморозить Украину зимой. Что они на такое способны, каждый харьковчанин осознал в первый же день, когда начались «прилеты» по жилым домам в городе, — вспоминает редактор МГ «Объектив» Ксения Ярикова (в публикациях на сайте – Оксана Горун). — Поэтому я летом особенно волновалась, как зимовать. Мы перебрались семьей в частный дом с печью и впервые в моей жизни городской жительницы приобрели дрова. И они нам понадобились – зимой топили печь.

Почему-то вопрос отключения электричества для меня не был сразу в приоритете, а зря. Пришлось и от автомобиля заряжаться, и работать на нескольких ноутбуках поочередно, и по соседям с генераторами бегать. Поэтому в этом году целью номер один стал повербанк большой емкости. И поддержка, которую получила редакция от «Lviv Media Forum», максимально полезна и очень своевременна. Большая благодарность за помощь поддерживающим информационный фронт. В условиях борьбы с российской пропагандой и фейками считаю это направление работы очень важным. Мы работали с первого дня полномасштабного вторжения, не оставив харьковчан без новостей ни во время массированных обстрелов, ни во время авианалетов, ни в блэкауты. Иногда это было непросто, но мы выдержали. Настроены по-боевому и сейчас».

Матеріал створено та опубліковано в межах проєкту «Підсилення життєздатності українських медіавидань». Його реалізує Львівський медіафорум у партнерстві з UNESCO та за підтримки народу Японії.

