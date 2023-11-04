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Нічна атака «шахедів» на Харківщину: в ISW пояснили мотиви росіян

Події 11:13   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Нічна атака «шахедів» на Харківщину: в ISW пояснили мотиви росіян

В Інституті вивчення війни (ISW), з посиланням на українські джерела, назвали причини масованої атаки дронів на Україну, у тому числі на Харківщину, яку здійснила армія РФ в ніч з 2 на 3 листопада.

«Українські офіційні особи повідомили, що російські сили завдали ударів по цілях у Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях, а Зеленський заявив, що українська ППО активізувалася у Харкові, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Києві, Кіровограді, Вінниці, Хмельницькому та Львові», – розповіли аналітики.

В ISW зазначили, що росіяни у першу чергу завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

«Українські офіційні особи повідомили, що російські сили запустили невеликі групи «шахедів», щоб визначити розташування української ППО, а потім запустили кілька хвиль безпілотників, щоб ускладнити дії України у відповідь. Українські офіційні особи, у тому числі Зеленський, заявили, що російські сили планують завдати більш руйнівних ударів по всій території України з наближенням зими», – повідомили аналітики.

Нагадаємо, після опівночі 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Як повідомили в облпрокуратурі, ударів було завдано по Шевченківському, Основ’янському районах та передмістю Харкова. Усього було близько десяти влучаньВиникли п’ять пожеж. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири «шахеди». До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляно селище Коротич Харківського району. Частину ворожих дронів збили сили ППО.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW), з посиланням на українські джерела, назвали причини масованої атаки дронів на Україну, у тому числі на Харківщину, яку здійснила армія РФ в ніч з 2 на 3 листопада.".