Ночная атака «шахедов» на Харьковщину: в ISW объяснили мотивы россиян

В Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские источники назвали причины массированной атаки дронов на Украину, в том числе на Харьковщину, которую осуществила армия РФ в ночь со 2 на 3 ноября.

«Украинские официальные лица сообщили, что российские силы нанесли удары по целям в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а Зеленский заявил, что украинская ПВО активизировалась в Харькове, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Одессе, Киеве, Кировограде, Виннице, Хмельницком и Львове», – рассказали аналитики.

В ISW отметили, что россияне в первую очередь нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

«Украинские официальные лица сообщили, что российские силы запустили небольшие группы «шахедов», чтобы определить расположение украинской ПВО, а затем запустили несколько волн беспилотников, чтобы усложнить ответные действия Украины. Украинские официальные лица, в том числе Зеленский, заявили, что российские силы планируют нанести более разрушительные удары по всей территории Украины с приближением зимы», — сообщили аналитики.

Напомним, после полуночи 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Как сообщили в облпрокуратуре, удары были нанесены по Шевченковскому, Основянскому районам и пригороду Харькова. Всего было около десяти попаданий. Возникли пять пожаров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.