Сніг у Харкові: види вулиць та Центрального парку (фоторепортаж)
20 листопада у Харкові – перший сніговий ранок зими, що настає. За ніч місто засипало снігом, на центральних вулицях з інтенсивним рухом він поступово тане.
Починаючи з ночі, сніг у Харкові розчищають співробітники кількох комунальних підприємств: шляховики, двірники та спеціалісти “зеленбуду”. Зупинки транспорту та проїжджу частину вже “зачистили” навіть у спальних районах.
А в парках залишили трохи “недоторканої” зими.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: погода, снег, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 11:29;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 листопада у Харкові – перший сніговий ранок зими, що настає. За ніч місто засипало снігом, на центральних вулицях з інтенсивним рухом він поступово тане".