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Сніг у Харкові: види вулиць та Центрального парку (фоторепортаж)

Репортаж 11:29   20.11.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Сніг у Харкові: види вулиць та Центрального парку (фоторепортаж)

20 листопада у Харкові – перший сніговий ранок зими, що настає. За ніч місто засипало снігом, на центральних вулицях з інтенсивним рухом він поступово тане.

Починаючи з ночі, сніг у Харкові розчищають співробітники кількох комунальних підприємств: шляховики, двірники та спеціалісти “зеленбуду”. Зупинки транспорту та проїжджу частину вже “зачистили” навіть у спальних районах.

А в парках залишили трохи “недоторканої” зими.

Центральний парк у снігу
Фото: пресслужба Центрального парку
Фото: пресслужба Центрального парку

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сніг
Фото: пресслужба Центрального парку
Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 11:29;

  • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 листопада у Харкові – перший сніговий ранок зими, що настає. За ніч місто засипало снігом, на центральних вулицях з інтенсивним рухом він поступово тане".