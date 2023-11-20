Сніг у Харкові: види вулиць та Центрального парку (фоторепортаж)

20 листопада у Харкові – перший сніговий ранок зими, що настає. За ніч місто засипало снігом, на центральних вулицях з інтенсивним рухом він поступово тане.

Починаючи з ночі, сніг у Харкові розчищають співробітники кількох комунальних підприємств: шляховики, двірники та спеціалісти “зеленбуду”. Зупинки транспорту та проїжджу частину вже “зачистили” навіть у спальних районах.

А в парках залишили трохи “недоторканої” зими.