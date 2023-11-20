Снег в Харькове: виды улиц и Центрального парка (фоторепортаж)

20 ноября в Харькове — первое снежное утро наступающей зимы. За ночь город засыпало снегом, на центральных улицах с интенсивным движением он постепенно тает.

Начиная с ночи снег в Харькове расчищают сотрудники нескольких коммунальных предприятий: дорожники, дворники и специалисты «зеленстроя». Остановки транспорта и проезжая часть уже «зачищены» даже в спальных районах.

А в парках оставили немного «нетронутой» зимы.