Снег в Харькове: виды улиц и Центрального парка (фоторепортаж)
20 ноября в Харькове — первое снежное утро наступающей зимы. За ночь город засыпало снегом, на центральных улицах с интенсивным движением он постепенно тает.
Начиная с ночи снег в Харькове расчищают сотрудники нескольких коммунальных предприятий: дорожники, дворники и специалисты «зеленстроя». Остановки транспорта и проезжая часть уже «зачищены» даже в спальных районах.
А в парках оставили немного «нетронутой» зимы.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: погода, снег, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 11:29;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 ноября в Харькове — первое снежное утро наступающей зимы. За ночь город засыпало снегом, на центральных улицах с интенсивным движением он постепенно тает".