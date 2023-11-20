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Снег в Харькове: виды улиц и Центрального парка (фоторепортаж)

Общество 11:29   20.11.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Снег в Харькове: виды улиц и Центрального парка (фоторепортаж)

20 ноября в Харькове — первое снежное утро наступающей зимы. За ночь город засыпало снегом, на центральных улицах с интенсивным движением он постепенно тает.

Начиная с ночи снег в Харькове расчищают сотрудники нескольких коммунальных предприятий: дорожники, дворники и специалисты «зеленстроя».  Остановки транспорта и проезжая часть уже «зачищены» даже в спальных районах.

А в парках оставили немного «нетронутой» зимы.

Центральный парк в снегу
Фото: пресс-служба Центрального парка
Фото: пресс-служба Центрального парка

Читайте также: Снегопад на Харьковщине: ситуация на дорогах — официально (видео)

снег
Фото: пресс-служба Центрального парка
Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 11:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 ноября в Харькове — первое снежное утро наступающей зимы. За ночь город засыпало снегом, на центральных улицах с интенсивным движением он постепенно тает".