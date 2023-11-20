Снегопад на Харьковщине: ситуация на дорогах — официально (видео)

Дороги Харьковской области с вечера воскресенья расчищают 150 единиц техники, сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Самый сильный снегопад был в районе Изюма.

Расчистка дорог продолжается и сейчас. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, рапортуют дорожники.

«С вечера воскресенья до утра понедельника на дорогах Харьковской области работало около 150 единиц дорожной техники. На обработку покрытия было использовано около 2000 тонн противогололедных материалов. В общей сложности было расчищено 1800 км дорог общего пользования государственного значения», — проинформировали на странице службы в facebook.

Дорожники сообщили: самая сложная ситуация на Харьковщине из-за снегопада была на Изюмском направлении. Там прошли наиболее интенсивные осадки, и снежный покров составил около 10 см.

«Проезд по автодорогам государственного значения Харьковщины был обеспечен, жалобы и ДТП, которые произошли из-за неудовлетворительного качества покрытия – отсутствуют. Перебои и задержки в движении автотранспорта не зафиксированы.

Территорию Харьковской области, по прогнозам синоптиков, циклон должен покинуть сегодня после 14 часов», — подытожили специалисты.