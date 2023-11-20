Снегопад на Харьковщине: ситуация на дорогах — официально (видео)
Дороги Харьковской области с вечера воскресенья расчищают 150 единиц техники, сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Самый сильный снегопад был в районе Изюма.
Расчистка дорог продолжается и сейчас. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, рапортуют дорожники.
«С вечера воскресенья до утра понедельника на дорогах Харьковской области работало около 150 единиц дорожной техники. На обработку покрытия было использовано около 2000 тонн противогололедных материалов. В общей сложности было расчищено 1800 км дорог общего пользования государственного значения», — проинформировали на странице службы в facebook.
Дорожники сообщили: самая сложная ситуация на Харьковщине из-за снегопада была на Изюмском направлении. Там прошли наиболее интенсивные осадки, и снежный покров составил около 10 см.
Читайте также: Более 1700 дворников убирают снег в Харькове (фото)
«Проезд по автодорогам государственного значения Харьковщины был обеспечен, жалобы и ДТП, которые произошли из-за неудовлетворительного качества покрытия – отсутствуют. Перебои и задержки в движении автотранспорта не зафиксированы.
Территорию Харьковской области, по прогнозам синоптиков, циклон должен покинуть сегодня после 14 часов», — подытожили специалисты.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорожники, проезд, Служба восстановления и развития инфраструктуры, снег;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Снегопад на Харьковщине: ситуация на дорогах — официально (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дороги Харьковской области с вечера воскресенья расчищают 150 единиц техники, сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Самый сильный снегопад был в районе Изюма".