Снігопад на Харківщині: ситуація на дорогах – офіційно (відео)

Дороги Харківської області з вечора неділі розчищають 150 одиниць техніки, повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Найсильніший снігопад був у районі Ізюма.

Розчищення доріг триває й зараз. Проїзд дорогами державного значення забезпечений, рапортують шляховики.

“Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало майже 150 одиниць дорожньої техніки. На обробку покриття було використано близько 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Загалом було розчищено 1800 км доріг загального користування державного значення”, – поінформували на сторінці служби у фейсбуці.

Дорожники повідомили: найскладніша ситуація на Харківщині через снігопад була на Ізюмському напрямку. Там пройшли найінтенсивніші опади, і сніговий покрив становив близько 10 см.

“Проїзд автодорогами державного значення Харківщини було забезпечено, скарги та ДТП, що сталися через незадовільну якість покриття – відсутні. Перебоїв та затримок у русі автотранспорту не зафіксовано. Територію Харківської області, за прогнозами синоптиків, циклон має покинути сьогодні після 14 години“, – підсумували фахівці.