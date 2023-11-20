Снігопад на Харківщині: ситуація на дорогах – офіційно (відео)
Дороги Харківської області з вечора неділі розчищають 150 одиниць техніки, повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Найсильніший снігопад був у районі Ізюма.
Розчищення доріг триває й зараз. Проїзд дорогами державного значення забезпечений, рапортують шляховики.
“Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало майже 150 одиниць дорожньої техніки. На обробку покриття було використано близько 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Загалом було розчищено 1800 км доріг загального користування державного значення”, – поінформували на сторінці служби у фейсбуці.
Дорожники повідомили: найскладніша ситуація на Харківщині через снігопад була на Ізюмському напрямку. Там пройшли найінтенсивніші опади, і сніговий покрив становив близько 10 см.
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“Проїзд автодорогами державного значення Харківщини було забезпечено, скарги та ДТП, що сталися через незадовільну якість покриття – відсутні. Перебоїв та затримок у русі автотранспорту не зафіксовано. Територію Харківської області, за прогнозами синоптиків, циклон має покинути сьогодні після 14 години“, – підсумували фахівці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, проезд, Служба восстановления и развития инфраструктуры, снег;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дороги Харківської області з вечора неділі розчищають 150 одиниць техніки, повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. Найсильніший снігопад був у районі Ізюма".