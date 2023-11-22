Під Харковом під час руху загорілася вантажівка
Близько 17:10 22 листопада у Харківському районі (на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепине) під час руху спалахнув вантажний автомобіль.
На гасіння вогню виїжджали рятувальники з міста Люботин, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Загоряння площею близько 30 квадратних метрів локалізували о 17:36 та ліквідували о 18:29. Причину пожежі встановлюють. Постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: грузовик, ГСЧС, Люботин, пожар, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 19:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:10 22 листопада у Харківському районі (на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепине) під час руху спалахнув вантажний автомобіль.".