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Під Харковом під час руху загорілася вантажівка

Події 19:14   22.11.2023
Олена Нагорна
Під Харковом під час руху загорілася вантажівка

Близько 17:10 22 листопада у Харківському районі (на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепине) під час руху спалахнув вантажний автомобіль.

На гасіння вогню виїжджали рятувальники з міста Люботин, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загоряння площею близько 30 квадратних метрів локалізували о 17:36 та ліквідували о 18:29. Причину пожежі встановлюють. Постраждалих немає.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 19:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:10 22 листопада у Харківському районі (на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепине) під час руху спалахнув вантажний автомобіль.".