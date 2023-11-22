Під Харковом під час руху загорілася вантажівка

Близько 17:10 22 листопада у Харківському районі (на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепине) під час руху спалахнув вантажний автомобіль.

На гасіння вогню виїжджали рятувальники з міста Люботин, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загоряння площею близько 30 квадратних метрів локалізували о 17:36 та ліквідували о 18:29. Причину пожежі встановлюють. Постраждалих немає.