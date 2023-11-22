Под Харьковом во время движения загорелся грузовик

Около 17:10 22 ноября в Харьковском районе (на 2-м километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино) во время движения загорелся грузовой автомобиль.

На тушение огня выезжали спасатели из города Люботин, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание площадью около 30 квадратных метров локализовали в 17:36 и ликвидировали в 18:29. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.