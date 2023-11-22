Под Харьковом во время движения загорелся грузовик
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Около 17:10 22 ноября в Харьковском районе (на 2-м километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино) во время движения загорелся грузовой автомобиль.
На тушение огня выезжали спасатели из города Люботин, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгорание площадью около 30 квадратных метров локализовали в 17:36 и ликвидировали в 18:29. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грузовик, ГСЧС, Люботин, пожар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 19:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:10 22 ноября в Харьковском районе (на 2-м километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино) во время движения загорелся грузовой автомобиль.".