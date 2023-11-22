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Под Харьковом во время движения загорелся грузовик

Происшествия 19:14   22.11.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом во время движения загорелся грузовик Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Около 17:10 22 ноября в Харьковском районе (на 2-м километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино) во время движения загорелся грузовой автомобиль.

На тушение огня выезжали спасатели из города Люботин, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание площадью около 30 квадратных метров локализовали в 17:36 и ликвидировали в 18:29. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 19:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:10 22 ноября в Харьковском районе (на 2-м километре трассы Харьков-Красноград-Перещепино) во время движения загорелся грузовой автомобиль.".