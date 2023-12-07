Бізнес на оренді: в Харкові “кинули” київських рестораторів майже на 2 млн грн

Орендодавці не повертають заставу. Юристи дають ТОП-5 порад, що робити, якщо вас обдурили.

Війна зриває маски: одні віддають останнє, донатять, передають їжу та одяг на фронт, інші в тилу наживаються та обманюють, користуючись військовим становищем. Для багатьох орендодавців війна спочатку виявилася проблемою, а потім можливістю отримання додаткових бонусів від ситуації.

Сьогодні в Україні за статистикою кожен п’ятий власник бізнесу, який хоч раз шукав приміщення, постраждав від несумлінних орендодавців.

Нещодавно жертвами харківських орендодавців стали відомі київські ресторатори Оксана та Тарас Середюк, у Харкові власники ресторанів “Georgia”, “Brilliant Bar”, “MAFIA” та багатьох інших.

У чому суть конфлікту? У 2019 році в Харкові ресторатори взяли приміщення у власників будівлі фірми “Кумир” за адресою: пр. Незалежності, 10а. Взяли в оренду під новий заклад. Усе гаразд, ресторан успішно працює до 2022 року. Війна з РФ, заклад страждає, власники вимушено під обстрілами перевозять майно до інших ресторанів. І в цей момент господарі приміщення роблять сюрприз: не повертають колишнім наймачам гарантійну суму в розмірі майже 2 млн грн, яку внесли під час укладання договору оренди. Але це ще не все.

У жовтні 2023 року фірма “Кумир” у центрі міста розвішує рекламні щити з гучними оголошеннями про пошук нового орендаря, використовуючи в рекламних цілях торгову марку колишнього ресторану Середюк.

Ось що згадує менеджер постраждалої ресторації Сергій Рудич: “У березні минулого року, коли після ракетного обстрілу в нашому ресторані вилетіли вікна, у приміщенні замерзло обладнання, намагаючись зберегти майно, різними шляхами вивозили його на інші ресторани. Персоналу немає, довелося шукати підрядників, наймати машини, щоби врятувати ще й продукти харчування для гуманітарних обідів. На момент нашого виїзду нікого з представників фірми “Кумир” не було на місці, весь цей час двері приміщення були відчинені, будь-хто міг зайти та забрати наше майно. Зараз фірма орендодавця не повертає заставний платіж, вони просто хочуть привласнити наші гроші, хіба це не справжня крадіжка?”, – каже Рудич.

А що зараз?

Власники компанії “Кумір” взяли паузу, не виходять на зв’язок. Чим закінчиться історія, вирішить суд.

Як захистити себе, щоб не потрапити до такої ситуації? Адвокат Віталій Красовський, співробітник адвокатського бюро Миколи Бляшина дає ТОП-5 рекомендацій: