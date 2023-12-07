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Бизнес на аренде: в Харькове «кинули» киевских рестораторов почти на 2 млн грн

Общество 10:33   07.12.2023
Алексей Наумов
Бизнес на аренде: в Харькове «кинули» киевских рестораторов почти на 2 млн грн

Арендодатели не возвращают залоговую сумму. Юристы дают ТОП-5 советов, что делать, если вас обманули.

Война срывает маски: одни отдают последнее, донатят, передают еду и одежду на фронт, а другие в тылу наживаются и обманывают, пользуясь военным положением. Для многих арендодателей война сначала оказалась проблемой, а потом возможностью к получению дополнительных бонусов от ситуации.

Сегодня в Украине по статистике каждый пятый владелец бизнеса, который хоть раз искал помещение, пострадал от недобросовестных арендодателей.

Недавно жертвами харьковских арендодателей стали известные киевские рестораторы Оксана и Тарас Середюк, в Харькове владельцы ресторанов «Georgia», «Brilliant Bar», «MAFIA» и многих других.

В чем суть конфликта. В 2019 году в Харькове рестораторы взяли помещение у владельцев здания фирмы «Кумир» по адресу: пр. Независимости, 10а. Взяли в аренду под новое заведение. Все хорошо, ресторан успешно работает до 2022  года. Война, ракетные обстрелы РФ, заведение страдает, владельцы вынужденно под обстрелами перевозят имущество в другие рестораны. И в этот момент хозяева помещения делают сюрприз: не возвращают бывшим съемщикам гарантийную сумму в размере почти 2 млн грн, которую  внесли при заключении договора аренды. Но это еще не все.

В октябре 2023 года фирма «Кумир» не стесняясь, прямо в центре города развешивает рекламные щиты с громкими объявлениями о поиске нового арендодателя, используя в рекламных целях торговую марку бывшего  ресторана Середюк.

Ресторан на Стекляшке в Харькове 2

Вот что вспоминает менеджер пострадавшей ресторации Сергей Рудич:  «В марте прошлого года, когда после ракетных обстрелов РФ в нашем ресторане вылетели окна, в помещении замерзло  оборудование, пытаясь сберечь имущество, разными путями вывозили его на другие рестораны. Персонала нет, пришлось искать подрядчиков, нанимать машины, чтобы спасти еще и продукты питания для гуманитарных обедов. На момент нашего выезда никого из представителей фирмы «Кумир» не было на месте, все это время двери помещения были открыты, любой желающий мог зайти и забрать наше имущество. Сейчас фирма арендодателя не возвращает залоговый платеж, они просто хотят присвоить наши деньги, это ли не настоящее воровство?», – говорит Рудич.

 А что сейчас?

Владельцы компании «Кумир» взяли паузу, не выходят на связь. Чем закончится история, решит суд.

Как защитить себя, чтобы не попасть в подобную ситуацию? Адвокат Виталий Красовский, сотрудник адвокатского бюро Николая Бляшина дает ТОП-5 рекомендаций:

  1. Перед заключением договора изучите рынок аренды. Понимание цен, деловой репутации владельцев поможет избежать неприятных ситуаций в будущем.
  2. Обратитесь к юристу перед подписанием договора. Арендодатель предоставляет договора, которые защищают его, а не ваши интересы.
  3. Условия аренды изучайте внимательно, обращайте внимание на цену с НДС или без НДС, есть ли условия, где предусмотрены условия, при которых возможно не только увеличение, но и уменьшение цены. Изучите, что входит в цену аренды, как именно можно разместить рекламу на фасаде и т.д.
  4. Коммуникацию с арендодателем ведите в официальной переписке, а согласованные изменения и дополнения оформляйте в письменном виде.
  5. Фиксируйте состояние помещения на момент аренды, а потом правильно оформляйте прекращение договора, это предотвратит любые споры в будущем.
Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 10:33;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Арендодатели не возвращают залоговую сумму. Юристы дают ТОП-5 советов, что делать, если вас обманули".