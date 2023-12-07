Харків’янина судитимуть за репости та коментарі у фейсбуці
До суду передали обвинувальний акт щодо 58-річного харків’янина, який на своїй сторінці у фейсбуці репостив публікації з кремлівськими наративами та писав у коментарях, що житлові квартали Харкова обстрілюють ЗСУ.
Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, один із дописів, яким поділився чоловік, містив російське фейкове відео, на якому нібито військові ЗСУ тероризують матір із дитиною через те, що вони не пропустили колону.
На ще одному відео представник УПЦ МП стверджував, що “українці воюють з Богом, через це їм покарання у вигляді російських ракет”.
Чоловікові інкримінують поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
Обвинувальний акт розглядатиметься у Ленінському райсуді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 23:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали обвинувальний акт щодо 58-річного харків’янина, який на своїй сторінці у фейсбуці репостив публікації з кремлівськими наративами та писав у коментарях, що житлові квартали Харкова обстрілюють ЗСУ.".