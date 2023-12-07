Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

Харьковчанина будут судить за репосты и комментарии в Facebook

Общество 23:04   07.12.2023
Елена Нагорная
Харьковчанина будут судить за репосты и комментарии в Facebook Фото: Харьковская облпрокуратура

В суд передали обвинительный акт в отношении 58-летнего харьковчанина, который на своей странице в Facebook репостил публикации с кремлевскими нарративами и писал в комментариях, что жилые кварталы Харькова обстреливают ВСУ.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, один из постов, которым поделился мужчина, содержал российское фейковое видео, на котором якобы военные ВСУ терроризируют мать с ребенком из-за того, что они не пропустили колонну.

На еще одном видео представитель УПЦ МП утверждал, «что украинцы воюют с Богом, поэтому им наказание в виде российских ракет».

Мужчине инкриминируют распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Обвинительный акт будет рассматриваться в Ленинском райсуде Харькова.

Читайте также: На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
07.12.2023, 20:30
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
07.12.2023, 11:56
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
07.12.2023, 10:00
Главные новости Харькова 7.12: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро, фронт
Главные новости Харькова 7.12: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро, фронт
07.12.2023, 23:12
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
06.12.2023, 17:55
Харьковчанина будут судить за репосты и комментарии в Facebook
Харьковчанина будут судить за репосты и комментарии в Facebook
07.12.2023, 23:04

Новости по теме:

18:29
В Харькове будут судить коллекционера детского порно – может сесть на 6 лет
23:04
«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ
17:34
Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)
14:15
Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер
15:21
«Украина была и будет русской землей»: в Харькове задержали пропагандиста

Вы читали новость: «Харьковчанина будут судить за репосты и комментарии в Facebook»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 23:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали обвинительный акт в отношении 58-летнего харьковчанина, который на своей странице в Facebook репостил публикации с кремлевскими нарративами и писал в комментариях, что жилые кварталы Харькова обстреливают ВСУ.".