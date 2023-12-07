Харьковчанина будут судить за репосты и комментарии в Facebook
В суд передали обвинительный акт в отношении 58-летнего харьковчанина, который на своей странице в Facebook репостил публикации с кремлевскими нарративами и писал в комментариях, что жилые кварталы Харькова обстреливают ВСУ.
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, один из постов, которым поделился мужчина, содержал российское фейковое видео, на котором якобы военные ВСУ терроризируют мать с ребенком из-за того, что они не пропустили колонну.
На еще одном видео представитель УПЦ МП утверждал, «что украинцы воюют с Богом, поэтому им наказание в виде российских ракет».
Мужчине инкриминируют распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УКУ). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Обвинительный акт будет рассматриваться в Ленинском райсуде Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: видео, прокуратура, пропаганда, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 23:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали обвинительный акт в отношении 58-летнего харьковчанина, который на своей странице в Facebook репостил публикации с кремлевскими нарративами и писал в комментариях, что жилые кварталы Харькова обстреливают ВСУ.".