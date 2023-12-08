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Напилили 210 дерев на 1,6 млн грн: банду лісорубів піймали на Харківщині

Суспільство 12:36   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Напилили 210 дерев на 1,6 млн грн: банду лісорубів піймали на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Четверо чоловіків протягом жовтня за допомогою бензопил вирубили ясенів та дубів на території Красноградського району.

Підозрювані – чоловіки віком 66, 67, 52 та 49 років. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ділки приїжджали до лісу, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та втікали з місця злочину. Після цього вони збували деревину за гроші.

«Встановлено 5 епізодів злочинної діяльності чоловіків. Вони встигли вирубати понад 210 дерев — ясенів та дубів та завдати державі матеріальну шкоду у сумі понад 1,6 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо чоловіків протягом жовтня за допомогою бензопил вирубили ясенів та дубів на території Красноградського району.".