Напилили 210 дерев на 1,6 млн грн: банду лісорубів піймали на Харківщині
Четверо чоловіків протягом жовтня за допомогою бензопил вирубили ясенів та дубів на території Красноградського району.
Підозрювані – чоловіки віком 66, 67, 52 та 49 років. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ділки приїжджали до лісу, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та втікали з місця злочину. Після цього вони збували деревину за гроші.
«Встановлено 5 епізодів злочинної діяльності чоловіків. Вони встигли вирубати понад 210 дерев — ясенів та дубів та завдати державі матеріальну шкоду у сумі понад 1,6 млн гривень», – зазначили правоохоронці.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, лесорубы, напилили, поліція, прокуратура, убыток, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо чоловіків протягом жовтня за допомогою бензопил вирубили ясенів та дубів на території Красноградського району.".