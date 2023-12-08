Напилили 210 дерев на 1,6 млн грн: банду лісорубів піймали на Харківщині

Четверо чоловіків протягом жовтня за допомогою бензопил вирубили ясенів та дубів на території Красноградського району.

Підозрювані – чоловіки віком 66, 67, 52 та 49 років. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ділки приїжджали до лісу, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та втікали з місця злочину. Після цього вони збували деревину за гроші.

«Встановлено 5 епізодів злочинної діяльності чоловіків. Вони встигли вирубати понад 210 дерев — ясенів та дубів та завдати державі матеріальну шкоду у сумі понад 1,6 млн гривень», – зазначили правоохоронці.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.