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Напилили 210 деревьев на 1,6 млн грн: банду лесорубов поймали на Харьковщине

Общество 12:36   08.12.2023
Виктория Яковенко
Напилили 210 деревьев на 1,6 млн грн: банду лесорубов поймали на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Четверо мужчин в течение октября с помощью бензопил вырубили ясени и дубы на территории Красноградского района.

Подозреваемые – мужчины в возрасте 66, 67, 52 и 49 лет. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, дельцы приезжали в лес, вырубали деревья с помощью бензопил, загружали в авто и убегали с места преступления. После этого они сбывали древесину за деньги.

«Установлено 5 эпизодов преступной деятельности мужчин. Они успели вырубить более 210 деревьев — ясеней и дубов и нанести государству материальный ущерб в сумме более 1,6 млн гривен», — отметили правоохранители.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечений в виде содержания под стражей.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо мужчин в течение октября с помощью бензопил вырубили ясени и дубы на территории Красноградского района.".