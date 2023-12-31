За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев
У Слобожанському лісовому офісі підбили підсумки року. Є позитивні новини: на Харківщині скоротилася кількість лісових пожеж, а дерева висаджували навіть за умов війни.
“На території областей висаджено висадили понад 18,3 млн сіянців листяних та хвойних порід, зокрема на Полтавщині – 13,2 млн сіянців та на Харківщині 5,1 млн сіянців деревних порід”, – повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.
Крім того, лісничі зазначили, що в регіонах скоротилася кількість лісових пожеж.
“Особливо це стосується Харківщини, де площа загорянь зменшилася у 122 рази! Якщо у 2022 році площа пожеж в області сягнула 597,5 га, то у поточному році – 4,87 га”, – навели дані в “Слобожанському лісовому офісі”.
Зазначимо, що така значна кількість пожеж минулого року багато в чому була пов’язана з російськими обстрілами та бойовими діями на території регіону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 18:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобожанському лісовому офісі підбили підсумки року. Є позитивні новини: на Харківщині скоротилася кількість лісових пожеж, а дерева висаджували навіть за умов війни".