Live
  • Нд 31.12.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев

Суспільство 18:23   31.12.2023
Оксана Горун
За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев

У Слобожанському лісовому офісі підбили підсумки року. Є позитивні новини: на Харківщині скоротилася кількість лісових пожеж, а дерева висаджували навіть за умов війни.

“На території областей висаджено висадили понад 18,3 млн сіянців листяних та хвойних порід, зокрема на Полтавщині – 13,2 млн сіянців та на Харківщині 5,1 млн сіянців деревних порід”, – повідомила пресслужба Слобожанського лісового офісу.

Крім того, лісничі зазначили, що в регіонах скоротилася кількість лісових пожеж.

“Особливо це стосується Харківщини, де площа загорянь зменшилася у 122 рази! Якщо у 2022 році площа пожеж в області сягнула 597,5 га, то у поточному році – 4,87 га”, – навели дані в “Слобожанському лісовому офісі”.

Зазначимо, що така значна кількість пожеж минулого року багато в чому була пов’язана з російськими обстрілами та бойовими діями на території регіону.

Читайте також: Близько 10 заповідників та заказників Харківщини постраждали від війни

Автор: Оксана Горун
Популярно
За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев
За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев
31.12.2023, 18:23
Синєгубов повідомив, куди вдарили чотири ракети увечері 31 грудня
Синєгубов повідомив, куди вдарили чотири ракети увечері 31 грудня
31.12.2023, 17:55
Мерія Харкова перелічила пошкоджені будівлі в місті: дані
Мерія Харкова перелічила пошкоджені будівлі в місті: дані
31.12.2023, 17:33
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
Терехов звернувся до харків’ян напередодні Нового року
31.12.2023, 09:37
По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов
По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов
31.12.2023, 16:10
Головні новини Харкова 31.12: новий ракетний удар, руйнування в Харкові
Головні новини Харкова 31.12: новий ракетний удар, руйнування в Харкові
31.12.2023, 18:01

Новини за темою:

10:10
Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру
13:41
Сильний вітер повалив понад 30 дерев і 170 гілок у Харкові (фото)
11:43
43 тонни солі й повалені дерева: ситуація на дорогах Харківщини після негоди
12:36
Напилили 210 дерев на 1,6 млн грн: банду лісорубів піймали на Харківщині
07:40
На Харківщині посеред війни висадили 3,8 млн дерев (фото)

Ви читали новину: «За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 18:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобожанському лісовому офісі підбили підсумки року. Є позитивні новини: на Харківщині скоротилася кількість лісових пожеж, а дерева висаджували навіть за умов війни".