За год на Харьковщине высадили больше 5 млн деревьев
В Слобожанском лесном офисе подвели итоги года. Есть позитивные новости: на Харьковщине сократилось количество лесных пожаров, а деревья высаживали даже в условиях войны.
«На территории областей высажено более 18,3 млн сеянцев лиственных и хвойных пород, в частности на Полтавщине — 13,2 млн сеянцев и на Харьковщине 5,1 млн сеянцев древесных пород», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.
Кроме того, лесничие отметили, что в регионах сократилось количество лесных пожаров.
«Особенно это касается Харьковщины, где площадь возгораний уменьшилась в 122 раза! Если в 2022 году площадь пожаров в области составила 597,5 га, то в текущем году – 4,87 га», — привели данные в «Слобожанском лесном офисе».
Отметим, что такое значительное количество пожаров в минувшем году во многом было связано с российскими обстрелами и боевыми действиями на территории региона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, Слобожанский лесной офис;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 18:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слобожанском лесном офисе подвели итоги года. Есть позитивные новости: на Харьковщине сократилось количество лесных пожаров, а деревья высаживали даже в условиях войны".