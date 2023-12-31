За год на Харьковщине высадили больше 5 млн деревьев

В Слобожанском лесном офисе подвели итоги года. Есть позитивные новости: на Харьковщине сократилось количество лесных пожаров, а деревья высаживали даже в условиях войны.

«На территории областей высажено более 18,3 млн сеянцев лиственных и хвойных пород, в частности на Полтавщине — 13,2 млн сеянцев и на Харьковщине 5,1 млн сеянцев древесных пород», — сообщила пресс-служба Слобожанского лесного офиса.

Кроме того, лесничие отметили, что в регионах сократилось количество лесных пожаров.

«Особенно это касается Харьковщины, где площадь возгораний уменьшилась в 122 раза! Если в 2022 году площадь пожаров в области составила 597,5 га, то в текущем году – 4,87 га», — привели данные в «Слобожанском лесном офисе».

Отметим, что такое значительное количество пожаров в минувшем году во многом было связано с российскими обстрелами и боевыми действиями на территории региона.

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