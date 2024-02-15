Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн

У Харкові та області, за даними Служби зайнятості, на 15 лютого 2024 року є актуальними 874 вакансії.

Десятка найкращих пропозицій роботодавців, за оцінкою Служби зайнятості та ХОВА, виглядає так:

1. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас – 25 000 грн.

2. Агроном – 20 000 грн.

3. Службовець на складі (комірник) – 17 500 грн.

4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн.

5. Швачка – 17 000 грн.

6. Лаборант хімічного аналізу – 16 000 грн.

7. Охоронник – 15 800 грн.

8. Інженер-землевпорядник – 15 000 грн.

9. Манікюрник – 14 500 грн.

10. Касир торговельного залу – 11 000 грн.

Повний перелік доступних вакансій – за посиланням.