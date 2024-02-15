Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн
У Харкові та області, за даними Служби зайнятості, на 15 лютого 2024 року є актуальними 874 вакансії.
Десятка найкращих пропозицій роботодавців, за оцінкою Служби зайнятості та ХОВА, виглядає так:
1. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас – 25 000 грн.
2. Агроном – 20 000 грн.
3. Службовець на складі (комірник) – 17 500 грн.
4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн.
5. Швачка – 17 000 грн.
6. Лаборант хімічного аналізу – 16 000 грн.
7. Охоронник – 15 800 грн.
8. Інженер-землевпорядник – 15 000 грн.
9. Манікюрник – 14 500 грн.
10. Касир торговельного залу – 11 000 грн.
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Повний перелік доступних вакансій – за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 11:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області, за даними Служби зайнятості, на 15 лютого 2024 року є актуальними 874 вакансії".