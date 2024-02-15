Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн

Суспільство 11:05   15.02.2024
Оксана Горун
Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн

У Харкові та області, за даними Служби зайнятості, на 15 лютого 2024 року є актуальними 874 вакансії.

Десятка найкращих пропозицій роботодавців, за оцінкою Служби зайнятості та ХОВА, виглядає так:

1. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас – 25 000 грн.
2. Агроном – 20 000 грн.
3. Службовець на складі (комірник) – 17 500 грн.
4. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 300 грн.
5. Швачка – 17 000 грн.
6. Лаборант хімічного аналізу – 16 000 грн.
7. Охоронник – 15 800 грн.
8. Інженер-землевпорядник – 15 000 грн.
9. Манікюрник – 14 500 грн.
10. Касир торговельного залу – 11 000 грн.

Читайте також: Робота в Харкові: озеленювачів, трактористів, водіїв чекають у саду Шевченка

Повний перелік доступних вакансій – за посиланням.

Автор: Оксана Горун
Популярно
27-річна жінка загинула на Харківщині: з-під завалів дістали тіло
27-річна жінка загинула на Харківщині: з-під завалів дістали тіло
15.02.2024, 11:53
На тлі ракетної небезпеки для Харкова в Бєлгороді повідомили про “прильоти”
На тлі ракетної небезпеки для Харкова в Бєлгороді повідомили про “прильоти”
15.02.2024, 11:43
Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов
Ракетна небезпека на Харківщині – Синєгубов
15.02.2024, 11:24
Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн
Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн
15.02.2024, 11:05
Майже пів мільйона харків’ян обліковуються ВПО
Майже пів мільйона харків’ян обліковуються ВПО
15.02.2024, 10:50
Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)
Харківські гвардійці знищили групу “кадирівців” (відео)
15.02.2024, 10:32

Новини за темою:

15:57
Обіцяють гідну зарплату і соцпакет: харківське КП пропонує роботу
09:16
Робота в Харківській області: “Газмережі” шукають співробітників
11:59
Робота у Харкові: комунальне підприємство шукає співробітників
11:53
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
12:05
Робота у Харкові та області: вакансії від 15 до 25 тисяч гривень

Ви читали новину: «Вакансії тижня в Харкові: пропонують зарплатню до 25 тис. грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області, за даними Служби зайнятості, на 15 лютого 2024 року є актуальними 874 вакансії".