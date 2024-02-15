Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн

В Харькове и области, по данным Службы занятости, на 15 февраля 2024 года актуальны 874 вакансии.

Десятка лучших предложений работодателей, по оценке Службы занятости и ХОВА, выглядит следующим образом:

1. Наладчик машин и автоматических линий для производства изделий из пластмасс – 25 000 грн.

2. Агроном – 20 000 грн.

3. Служащий на складе (кладовщик) – 17 500 грн.

4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 300 грн.

5. Швея – 17 000 грн.

6. Лаборант химического анализа – 16 000 грн.

7. Охранник – 15 800 грн.

8. Инженер-землеустроитель – 15 000 грн.

9. Маникюрщик – 14 500 грн.

10. Кассир торгового зала – 11 000 грн.

Полный перечень доступных вакансий — по ссылке.