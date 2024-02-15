Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн

Общество 11:05   15.02.2024
Оксана Горун
Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн

В Харькове и области, по данным Службы занятости, на 15 февраля 2024 года актуальны 874 вакансии.

Десятка лучших предложений работодателей, по оценке Службы занятости и ХОВА, выглядит следующим образом:

1. Наладчик машин и автоматических линий для производства изделий из пластмасс – 25 000 грн.
2. Агроном – 20 000 грн.
3. Служащий на складе (кладовщик) – 17 500 грн.
4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 300 грн.
5. Швея – 17 000 грн.
6. Лаборант химического анализа – 16 000 грн.
7. Охранник – 15 800 грн.
8. Инженер-землеустроитель – 15 000 грн.
9. Маникюрщик – 14 500 грн.
10. Кассир торгового зала – 11 000 грн.

Читайте также: Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко

Полный перечень доступных вакансий — по ссылке.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На фоне ракетной опасности для Харькова в Белгороде сообщили о «прилетах»
На фоне ракетной опасности для Харькова в Белгороде сообщили о «прилетах»
15.02.2024, 11:43
Ракетная опасность на Харьковщине — Синегубов
Ракетная опасность на Харьковщине — Синегубов
15.02.2024, 11:24
Главные новости Харькова 15.02: уже пять погибших: 4 в Бурлуке и 1 в Чугуеве
Главные новости Харькова 15.02: уже пять погибших: 4 в Бурлуке и 1 в Чугуеве
15.02.2024, 10:15
Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ
Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ
15.02.2024, 10:50
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
Тепло отступает, мокрый снег: погода в Харькове и области на 15 февраля
14.02.2024, 21:15
27-летняя женщина погибла на Харьковщине: из-под завалов достали тело
27-летняя женщина погибла на Харьковщине: из-под завалов достали тело
15.02.2024, 11:53

Новости по теме:

15:57
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу
09:16
Работа в Харьковской области: «Газсети» ищут сотрудников
11:59
Работа в Харькове: коммунальное предприятие ищет сотрудников
11:53
Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий
12:05
Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен

Вы читали новость: «Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области, по данным Службы занятости, на 15 февраля 2024 года актуальны 874 вакансии".