Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн
В Харькове и области, по данным Службы занятости, на 15 февраля 2024 года актуальны 874 вакансии.
Десятка лучших предложений работодателей, по оценке Службы занятости и ХОВА, выглядит следующим образом:
1. Наладчик машин и автоматических линий для производства изделий из пластмасс – 25 000 грн.
2. Агроном – 20 000 грн.
3. Служащий на складе (кладовщик) – 17 500 грн.
4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 17 300 грн.
5. Швея – 17 000 грн.
6. Лаборант химического анализа – 16 000 грн.
7. Охранник – 15 800 грн.
8. Инженер-землеустроитель – 15 000 грн.
9. Маникюрщик – 14 500 грн.
10. Кассир торгового зала – 11 000 грн.
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Полный перечень доступных вакансий — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области, по данным Службы занятости, на 15 февраля 2024 года актуальны 874 вакансии".