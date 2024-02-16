День жалоби: у громаді на Харківщині назвали імена п’яти загиблих

16 лютого у Великобурлуцькій громаді на Харківщині – День жалоби.

Жителі Великого Бурлука вшановують пам’ять земляків, яких 14 лютого вбила російська ракета С-300. Керівництво громади назвало імена загиблих:

🕯 Третяк Володимир, 41 рік.

🕯 Гарькавенко Володимир, 53 роки.

🕯 Чернявська Антоніна, 74 роки.

🕯 Чернявська Лариса, 54 роки.

🕯 Солодка Алла, 27 років.

Нагадаємо, о 16:16 14 лютого по місту росіяни завдали удару ракетами із ЗРК С-300. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених. Вранці 15 лютого начальник ХОВА поінформував, що під завалами залишаються троє жінок: 74, 55, 27 років. Далі доповнив: тіло загиблої 74-річної жінки знайшли. О 09:48 з-під завалів дістали загиблу 55-річну жінку. А близько 12:00 у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що дістали тіло 27-річної загиблої мешканки Великого Бурлука.