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День жалоби: у громаді на Харківщині назвали імена п’яти загиблих

Події 09:10   16.02.2024
Оксана Горун
День жалоби: у громаді на Харківщині назвали імена п’яти загиблих

16 лютого у Великобурлуцькій громаді на Харківщині – День жалоби.

Жителі Великого Бурлука вшановують пам’ять земляків, яких 14 лютого вбила російська ракета С-300. Керівництво громади назвало імена загиблих:

🕯 Третяк Володимир, 41 рік.

🕯 Гарькавенко Володимир, 53 роки.

🕯 Чернявська Антоніна, 74 роки.

🕯 Чернявська Лариса, 54 роки.

🕯 Солодка Алла, 27 років.

Нагадаємо, о 16:16 14 лютого по місту росіяни завдали удару ракетами із ЗРК С-300. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених. Вранці 15 лютого начальник ХОВА поінформував, що під завалами залишаються троє жінок: 74, 55, 27 років. Далі доповнив: тіло загиблої 74-річної жінки знайшли. О 09:48 з-під завалів дістали загиблу 55-річну жінку. А близько 12:00 у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що дістали тіло 27-річної загиблої мешканки Великого Бурлука.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 лютого у Великобурлуцькій громаді на Харківщині – День жалоби".