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День траура: в громаде на Харьковщине назвали имена пяти погибших

Общество 09:10   16.02.2024
Оксана Горун
День траура: в громаде на Харьковщине назвали имена пяти погибших

16 февраля в Великобурлукской громаде на Харьковщине — День траура.

Жители Великого Бурлука чтят память земляков, которых 14 февраля убила российская ракета С-300. Руководство громады назвало имена погибших:

🕯 Третьяк Владимир, 41 год.

🕯 Гарькавенко Владимир, 53 года.

🕯 Чернявская Антонина, 74 года.

🕯 Чернявская Лариса, 54 года.

🕯 Солодка Алла, 27 лет.

Напомним, в 16:16 14 февраля по Великому Бурлуку россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли.  В 09:48 из-под завалов достали погибшую 55-летнюю женщину. А около 12:00 в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что достали тело 27-летней погибшей жительницы Великого Бурлука.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 февраля в Великобурлукской громаде на Харьковщине — День траура".