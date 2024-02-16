День траура: в громаде на Харьковщине назвали имена пяти погибших

16 февраля в Великобурлукской громаде на Харьковщине — День траура.

Жители Великого Бурлука чтят память земляков, которых 14 февраля убила российская ракета С-300. Руководство громады назвало имена погибших:

🕯 Третьяк Владимир, 41 год.

🕯 Гарькавенко Владимир, 53 года.

🕯 Чернявская Антонина, 74 года.

🕯 Чернявская Лариса, 54 года.

🕯 Солодка Алла, 27 лет.

Напомним, в 16:16 14 февраля по Великому Бурлуку россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли. В 09:48 из-под завалов достали погибшую 55-летнюю женщину. А около 12:00 в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что достали тело 27-летней погибшей жительницы Великого Бурлука.