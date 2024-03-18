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Двоє людей загинули в пожежах на Харківщині

Події 08:49   18.03.2024
Оксана Горун
Двоє людей загинули в пожежах на Харківщині

У вогні загинули жителі Дергачів та села Глушківка Курилівської громади.

“У Дергачах горів приватний будинок на двох господарів на площі близько 70 кв. м. Постраждала 68-річна жінка. Її 44-річний син загинув. Подія сталася о 16:49”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Глушківці смертельна пожежа сталася вранці 18 березня. Горів приватний будинок – на площі 60 квадратних метрів. На згарищі виявили тіло 72-річного чоловіка.

Причини пожежі з’ясовують.

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Загалом за добу, за даними ДСНС, у Харківській області трапилося 18 пожеж, із них дві – через ворожі обстріли.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вогні загинули жителі Дергачів та села Глушківка Курилівської громади".