Два человека погибли в пожарах на Харьковщине
В огне погибли жители Дергачей и села Глушковка Куриловской громады.
«В Дергачах горел частный дом на двух хозяев на площади около 70 кв. м. Пострадала 68-летняя женщина. Ее 44-летний сын погиб. Событие произошло в 16:49», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Глушковке смертельный пожар случился рано утром 18 марта. Горел частный дом — на площади 60 квадратных метров. На пепелище обнаружили тело 72-летнего мужчины.
Причины пожаров выясняют.
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В целом за сутки, по данным ГСЧС, в Харьковской области случилось 18 пожаров, из них два — из-за вражеских обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В огне погибли жители Дергачей и села Глушковка Куриловской громады".