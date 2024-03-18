Два человека погибли в пожарах на Харьковщине

В огне погибли жители Дергачей и села Глушковка Куриловской громады.

«В Дергачах горел частный дом на двух хозяев на площади около 70 кв. м. Пострадала 68-летняя женщина. Ее 44-летний сын погиб. Событие произошло в 16:49», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Глушковке смертельный пожар случился рано утром 18 марта. Горел частный дом — на площади 60 квадратных метров. На пепелище обнаружили тело 72-летнего мужчины.

Причины пожаров выясняют.

В целом за сутки, по данным ГСЧС, в Харьковской области случилось 18 пожаров, из них два — из-за вражеских обстрелов.