Донати, зібрані на Євробаченні та Куцеваловим, пішли на Харківщину – Притула

Харківщині передали техніку для гуманітарного розмінування. Її купив фонд Сергія Притули за кошти, які українці перераховували під час фіналу нацвідбору на Євробачення, а також за гроші, зібрані коміком Марком Куцеваловим під час його походу.

Загалом під час фіналу нацвідбору на Євробачення 3-4 лютого українці задонатили “на добру справу” майже 2 мільйони 382 тисячі гривень, повідомив Сергій Притула в телеграмі.

За ці кошти купили 89 одиниць техніки для гуманітарного розмінування: 19 підривних машинок “Вихор” та 70 металодетекторів Gauss MD у повній комплектації з ПЗ Gauss MIL.

“Вже передали їх підрозділам Державної спеціальної служби транспорту! Обладнання вже починає працювати на Харківщині”, – написав Притула.



Фото: телеграм Сергія Притули

В етері нацмарафону він уточнив, що під час нацвідбору на Євробачення гроші перерахували 37 тисяч глядачів, причому донати стартували від гривні.

Притула також повідомив, що Харківщина отримала й іншу техніку для гуманітарного розмінування. Вона була куплена за кошти, зібрані коміком та учасником “Ліги сміху” Марком Куцеваловим. Восени минулого року він пройшов пішки з географічного центру Європи (село Ділове у Рахівському районі) до центру країни (село Мар’янівка Черкаської області). Куцевалов планував зібрати 40 мільйонів гривень на шість машин-комплексів розмінування на дистанційному управлінні та шість вантажних напівпричепів для ДСНС Харківщини.

“Він назбирав близько 9,7 мільйона гривень, за які ми теж дуже солідно скупилися. Тому зараз їхній департамент гуманітарного розмінування підтримали дуже вагомо. Там близько сотні одиниць різноманітного обладнання. Це й індивідуальні набори для демайнерів, це і два кілометри кабелю підриву, це також машинки для дистанційного підриву, металодетектори. І, звичайно, на тлі цього всього дуже вирізняється величезний засіб для дистанційного розмінування. Це машина на базі трактора ХТЗ Т-150, який переробили під агрегат для розмінування без водія. Це такий безпілотник для розмінування, назвемо його так, з великим протимінним тралом замінним. Тобто це все те, що пішло зараз на Харківщину”, — розповів Притула.