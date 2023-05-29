Українці задонатили на оборону 55 млрд грн, у рази більше, ніж бізнес і банки

З початку повномасштабної війни загальна сума донатів на потреби ЗСУ та на підтримку гуманітарних ініціатив досягла 98,9 мільярда гривень. З них 54,6 мільярда зібрали через благодійні фонди українці. Приватні компанії зібрали 17,9 мільярда, банки – 3,7 мільярда.

“Головним донатором стало українське громадянське суспільство. Через благодійні фонди з початку повномасштабної війни українці переказали на потреби оборони України 54,6 млрд грн — це в рази перевищує пожертви приватних компаній і банків”, – пише видання NV.

Найбільш популярним каналом донатів на ЗСУ став спецрахунок Нацбанку для збору коштів на потреби армії, відкритий 24 лютого 2022 року – на нього перевели 25 мільярдів гривень. Другу та третю сходинку посіли United24 – 12,1 мільярда і “Повернись живим” – 6,8 мільярда. Фонд Сергія Притули зібрав 4,2 мільярда, цитує NV “Європейська правда”.

На різні окремі ініціативи загалом українці перевели 22,7 мільярда. Найбільше переказів зроблено через monobank, на рахунки якого перерахували 17,2 мільярда. ПриватБанк – 5 мільярдів, Райффайзен – 300 мільйонів та Ощадбанк – 200 мільйонів.

Топ-3 банок у monobank були зібрані фондами “Повернись живим” та Сергія Притули.



Інфографіка NV