Украинцы задонатили на оборону 55 млрд грн, в разы больше, чем бизнес и банки
С начала полномасштабной войны общая сумма донатов на нужды ВСУ и в поддержку гуманитарных инициатив достигла 98,9 миллиарда гривен. Из них 54,6 миллиарда собрали через благотворительные фонды украинцы. Частные компании собрали 17,9 миллиарда, банки – 3,7 миллиарда.
“Главным донатором стало украинское гражданское общество. Через благотворительные фонды с начала полномасштабной войны украинцы перевели на нужды обороны Украины 54,6 миллиарда гривен — это в разы превышает пожертвования частных компаний и банков”, — пишет издание NV.
Наиболее популярным каналом донатов на ВСУ стал спецсчет Нацбанка для сбора средств на нужды армии, открытый 24 февраля 2022 – на него перевели 25 миллиардов гривен. Вторую и третью строчку заняли фонды United24 – 12,1 миллиарда и “Вернись живым” – 6,8 миллиарда. Фонд Сергея Притулы собрал 4,2 миллиарда, цитирует NV «Европейская правда».
На различные отдельные инициативы в целом украинцы перевели 22,7 миллиарда. Больше всего переводов сделано через monobank, на счета которого перечислили 17,2 миллиарда. ПриватБанк – 5 миллиардов, Райффайзен – 300 миллионов и Ощадбанк – 200 миллионов.
Топ-3 банок в monobank были собраны фондами «Вернись живым» и Сергея Притулы.
Инфографика NV
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 23:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны общая сумма донатов на нужды ВСУ и в поддержку гуманитарных инициатив достигла 98,9 миллиарда гривен. Из них 54,6 миллиарда собрали через благотворительные фонды украинцы. Частные компании собрали 17,9 миллиарда, банки – 3,7 миллиарда.".