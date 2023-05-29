Украинцы задонатили на оборону 55 млрд грн, в разы больше, чем бизнес и банки

С начала полномасштабной войны общая сумма донатов на нужды ВСУ и в поддержку гуманитарных инициатив достигла 98,9 миллиарда гривен. Из них 54,6 миллиарда собрали через благотворительные фонды украинцы. Частные компании собрали 17,9 миллиарда, банки – 3,7 миллиарда.

“Главным донатором стало украинское гражданское общество. Через благотворительные фонды с начала полномасштабной войны украинцы перевели на нужды обороны Украины 54,6 миллиарда гривен — это в разы превышает пожертвования частных компаний и банков”, — пишет издание NV.

Наиболее популярным каналом донатов на ВСУ стал спецсчет Нацбанка для сбора средств на нужды армии, открытый 24 февраля 2022 – на него перевели 25 миллиардов гривен. Вторую и третью строчку заняли фонды United24 – 12,1 миллиарда и “Вернись живым” – 6,8 миллиарда. Фонд Сергея Притулы собрал 4,2 миллиарда, цитирует NV «Европейская правда».

На различные отдельные инициативы в целом украинцы перевели 22,7 миллиарда. Больше всего переводов сделано через monobank, на счета которого перечислили 17,2 миллиарда. ПриватБанк – 5 миллиардов, Райффайзен – 300 миллионов и Ощадбанк – 200 миллионов.

Топ-3 банок в monobank были собраны фондами «Вернись живым» и Сергея Притулы.



Инфографика NV