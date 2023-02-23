11-летний житель Харьковщины собрал 16 тыс. грн для ВСУ
Максим Пинчуков пять месяцев подряд выходил на улицы родного поселка Высокий с табличкой «Сбор денег для ВСУ».
Историей ребенка, который очень хотел помочь защитникам Украины, поделился нардеп Павел Якименко.
«Максим Пинчуков, живущий в поселке Высокий, недалеко от Харькова, пять месяцев выходил на улицу с табличкой «Сбор денег для ВСУ» и принимал пожертвования от благотворителей. На собранные деньги парень покупал продукты, чай, делал свечи для окопов и передавал их волонтерам и бойцам. Также Максим передал деньги на тепловизор Мариупольскому отдельному батальону терробороны», — написал Якименко в telegram.
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Ранее мы сообщали, что правнук харьковчанина, покойного узника фашистских концлагерей Игоря Малицкого Федор передал доставшееся от прадеда наследство в Фонд Сергея Притулы — на покупку «Байрактаров».
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 12:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Максим Пинчуков пять месяцев подряд выходил на улицы родного поселка Высокий с табличкой «Сбор денег для ВСУ»".