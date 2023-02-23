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11-летний житель Харьковщины собрал 16 тыс. грн для ВСУ

Общество 12:02   23.02.2023
Оксана Горун
11-летний житель Харьковщины собрал 16 тыс. грн для ВСУ Фото: telegram Павла Якименко

Максим Пинчуков пять месяцев подряд выходил на улицы родного поселка Высокий с табличкой «Сбор денег для ВСУ».

Историей ребенка, который очень хотел помочь защитникам Украины, поделился нардеп Павел Якименко.

«Максим Пинчуков, живущий в поселке Высокий, недалеко от Харькова, пять месяцев выходил на улицу с табличкой «Сбор денег для ВСУ» и принимал пожертвования от благотворителей. На собранные деньги парень покупал продукты, чай, делал свечи для окопов и передавал их волонтерам и бойцам. Также Максим передал деньги на тепловизор Мариупольскому отдельному батальону терробороны», — написал Якименко в telegram.

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    • Ранее мы сообщали, что правнук харьковчанина, покойного узника фашистских концлагерей Игоря Малицкого  Федор передал доставшееся от прадеда наследство в Фонд Сергея Притулы — на покупку «Байрактаров».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Максим Пинчуков пять месяцев подряд выходил на улицы родного поселка Высокий с табличкой «Сбор денег для ВСУ»".