11-річний мешканець Харківщини зібрав 16 тис. грн для ЗСУ

Максим Пінчуків п’ять місяців поспіль виходив на вулиці рідного селища Високе з табличкою “Збір грошей для ЗСУ”.

Історією дитини, яка дуже хотіла допомогти захисникам України, поділився нардеп Павло Якименко.

“Максим Пінчуков, що живе у селищі Високий, неподалік Харкова, п’ять місяців виходив на вулицю із табличкою “Збір грошей для ЗСУ” та приймав пожертви від благодійників. На зібрані гроші хлопець купував продукти, чай, робив свічки для окопів та передавав їх волонтерам і бійцям. Також Максим передав гроші на тепловізор для Маріупольського окремого батальйону тероборони“, – написав Якименко у телеграмі.

Раніше ми повідомляли, що правнук харків’янина, покійного в’язня фашистських концтаборів Ігоря Малицького Федір передав спадок, що дістався від прадіда, до Фонду Сергія Притули – на купівлю “Байракторів”.