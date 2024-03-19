Донаты, собранные на Евровидении и Куцеваловым, пошли на Харьковщину — Притула

Харьковщине передали технику для гуманитарного разминирования. Ее купил фонд Сергея Притулы за средства, которые украинцы перечисляли во время финала нацотбора на Евровидение, а также за деньги, собранные комиком Марком Куцеваловым в ходе его похода.

Всего во время финала нацотбора на Евровидение 3-4 февраля украинцы задонатили «на доброе дело» почти 2 миллиона 382 тысячи гривен, сообщил Сергей Притула в Telegram.

За эти средства купили 89 единиц техники для гуманитарного разминирования: 19 подрывных машинок «Вихрь» и 70 металлодетекторов Gauss MD в полной комплектации с ПО Gauss MIL.

«Уже передали их подразделениям Государственной специальной службы транспорта! Оборудование уже начинает работать на Харьковщине», — написал Притула.



Фото: Telegram Сергея Притулы

В эфире нацмарафона он уточнил, что во время нацотбора на Евровидение деньги перечислили 37 тысяч зрителей, при этом донаты стартовали от гривны.

Притула также сообщил, что Харьковщина получила и другую технику для гуманитарного разминирования. Она была куплена за средства, собранные комиком и участником «Лиги смеха» Марком Куцеваловым. Осенью прошлого года он прошел пешком из географического центра Европы (села Деловое в Раховском районе) в центр страны (село Марьяновка Черкасской области). Куцевалов планировал собрать 40 миллионов гривен на шесть машин-комплексов разминирования на дистанционном управлении и шесть грузовых полуприцепов для ГСЧС Харьковщины.

«Он собрал около 9,7 миллиона гривен, за которые мы тоже очень солидно скупились. Поэтому сейчас их департамент гуманитарного разминирования поддержали очень весомо. Там около сотни единиц разнообразного оборудования. Это и индивидуальные наборы для демайнеров, это и два километра кабеля подрыва, это также машинки для дистанционного подрыва, металлодетекторы. И, конечно, на фоне этого всего очень выделяется огромное средство для дистанционного разминирования. Это машина на базе трактора ХТЗ Т-150, который переделали под агрегат для разминирования без водителя. Это такой беспилотник для разминирования, назовем его так, с большим противоминным тралом заменяемым. То есть это все то, что пошло сейчас на Харьковщину», — рассказал Притула.