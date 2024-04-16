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Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)

Суспільство 16:25   16.04.2024
Оксана Якушко
Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)

Після виконання ремонту Південна залізниця відновлює з 17 квітня приміські потяги, повідомила пресслужба відомства. 

№6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;

№6678 Красноград – Харків-Пасажирський;

№6915 Харків-Пасажирський – Огульці.

Також з 17 квітня відновлюються:

№6914 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Люботин – Харків-Пасажирський;

№6322 Мерчик  —Харків-Пасажирський у сполученні Мерчик – Люботин;

№6916 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Огульці — Люботин.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках залізничних вокзалах та станціях.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після виконання ремонту Південна залізниця відновлює з 17 квітня приміські потяги, повідомила пресслужба відомства. ".