Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)
Після виконання ремонту Південна залізниця відновлює з 17 квітня приміські потяги, повідомила пресслужба відомства.
№6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;
№6678 Красноград – Харків-Пасажирський;
№6915 Харків-Пасажирський – Огульці.
Також з 17 квітня відновлюються:
№6914 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Люботин – Харків-Пасажирський;
№6322 Мерчик —Харків-Пасажирський у сполученні Мерчик – Люботин;
№6916 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Огульці — Люботин.
З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках залізничних вокзалах та станціях.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, поезд, пригородные поезда, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 16:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після виконання ремонту Південна залізниця відновлює з 17 квітня приміські потяги, повідомила пресслужба відомства. ".