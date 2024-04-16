Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)

Після виконання ремонту Південна залізниця відновлює з 17 квітня приміські потяги, повідомила пресслужба відомства.

№6319 Харків-Пасажирський — Мерчик;

№6678 Красноград – Харків-Пасажирський;

№6915 Харків-Пасажирський – Огульці.

Також з 17 квітня відновлюються:

№6914 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Люботин – Харків-Пасажирський;

№6322 Мерчик —Харків-Пасажирський у сполученні Мерчик – Люботин;

№6916 Огульці — Харків-Пасажирський у сполученні Огульці — Люботин.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках залізничних вокзалах та станціях.