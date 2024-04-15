Із середи низка електричок відновить рух на Харківщині (список)

На Харківщині з 17 квітня відновлюється курсування низки приміських потягів.

Про це повідомила журналістам речниця регіональної філії Укрзалізниці Ірина Гаманенко. За її даними, відновлять рух такі приміські поїзди:

🔹№ 6853/6856 Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,

🔹№ 6690/6691 Красноград – Харків-Пасажирський – Красноград,

🔹№ 6683 Мерефа – Красноград,

🔹№ 6686 Красноград – Харків – Пасажирський.

🔹Приміський поїзд № 6325 сполученням Люботин – Мерчик курсує з Харкова до Мерчика. Він вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:13 та прибуватиме до кінцевої станції о 18:29.

🔹Також змінений розклад руху приміського потягу № 6334 Мерчик – Нова Баварія. Потяг вирушатиме з Мерчика о 18:45 та прибуватиме на станцію Нова Баварія о 19:43.

🔹Приміські поїзди № 6156/6157 сполученням Мерчик – Нова Баварія – Мерчик подовжено з/до станції Харків-Пасажирський.

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