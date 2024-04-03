Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині
Після ремонтних робіт Південна залізниця виводить на маршрут із 4 квітня приміські потяги.
Із завтрашнього дня ходитимуть такі приміські потяги:
Від завтра приміські потяги ходитимуть:
№6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;
№6428 Ізюм — Шебелинка;
№7001 Харків-Пасажирський — Лозова;
№6330 Огульці — Люботин;
№6918 Люботин — Харків-Пасажирський.
Також з 4 квітня відновлять рух, але з обмеженнями по станціях такі приміські потяги:
№6914 Люботин — Нова Баварія (замість Огульці — Харків-Пасажирський);
№6915 Нова Баварія — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці);
№6916 Огульці – Люботин (замість Огульці — Харків-Пасажирський);
№6912 Люботин — Нова Баварія (замість Люботин — Харків-Пасажирський);
№6321/6333 Нова Баварія — Огульці – Нова Баварія ( замість Харків-Пасажирський — Огульці – Харків-Пасажирський);
№6334 Мерчик — Нова Баварія (замість Мерчик – Харків-Пасажирський).
Крім того, з 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський.
З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитись на сайті регіональної філії «Південна залізниця».
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ремонтних робіт Південна залізниця виводить на маршрут із 4 квітня приміські потяги.".