Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині

Після ремонтних робіт Південна залізниця виводить на маршрут із 4 квітня приміські потяги.

Із завтрашнього дня ходитимуть такі приміські потяги:

Від завтра приміські потяги ходитимуть:

№6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;

№6428 Ізюм — Шебелинка;

№7001 Харків-Пасажирський — Лозова;

№6330 Огульці — Люботин;

№6918 Люботин — Харків-Пасажирський.

Також з 4 квітня відновлять рух, але з обмеженнями по станціях такі приміські потяги:

№6914 Люботин — Нова Баварія (замість Огульці — Харків-Пасажирський);

№6915 Нова Баварія — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці);

№6916 Огульці – Люботин (замість Огульці — Харків-Пасажирський);

№6912 Люботин — Нова Баварія (замість Люботин — Харків-Пасажирський);

№6321/6333 Нова Баварія — Огульці – Нова Баварія ( замість Харків-Пасажирський — Огульці – Харків-Пасажирський);

№6334 Мерчик — Нова Баварія (замість Мерчик – Харків-Пасажирський).

Крім того, з 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський.

З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитись на сайті регіональної філії «Південна залізниця».