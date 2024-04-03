Live
  • Ср 03.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.32
  • EUR 42.28

Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині

Суспільство 16:09   03.04.2024
Оксана Якушко
Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині

Після ремонтних робіт Південна залізниця виводить на маршрут із 4 квітня приміські потяги.

Із завтрашнього дня ходитимуть такі приміські потяги:

Від завтра приміські потяги ходитимуть:

№6407 Харків-Пасажирський — Ізюм;

№6428 Ізюм — Шебелинка;

№7001 Харків-Пасажирський — Лозова;

№6330 Огульці — Люботин;

№6918 Люботин — Харків-Пасажирський.

 

Також з 4 квітня відновлять рух, але з обмеженнями по станціях такі приміські потяги:

№6914 Люботин — Нова Баварія (замість Огульці — Харків-Пасажирський);

№6915 Нова Баварія — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці);

№6916 Огульці – Люботин (замість Огульці — Харків-Пасажирський);

№6912 Люботин — Нова Баварія (замість Люботин — Харків-Пасажирський);

№6321/6333 Нова Баварія — Огульці – Нова Баварія ( замість Харків-Пасажирський — Огульці – Харків-Пасажирський);

№6334 Мерчик — Нова Баварія (замість Мерчик – Харків-Пасажирський).

Крім того, з 5 квітня знову курсуватиме приміський поїзд №6852 Дубове — Харків-Пасажирський.

З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитись на сайті регіональної філії «Південна залізниця».

Читайте також: З Харкова відновили рух електричок у бік кордону: розклад

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині
Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині
03.04.2024, 16:09
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
03.04.2024, 09:51
16-річний парубок напився і побив перехожих біля ТЦ у Харкові
16-річний парубок напився і побив перехожих біля ТЦ у Харкові
03.04.2024, 15:34
Виїзд 19 псевдоволонтерів за кордон організували троє посадовців Харківщини
Виїзд 19 псевдоволонтерів за кордон організували троє посадовців Харківщини
03.04.2024, 14:27
70-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу селища на Харківщині
70-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу селища на Харківщині
03.04.2024, 15:04
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
«Картка харків’янина» тепер буде цифровою: з’явиться мобільний застосунок
02.04.2024, 14:36

Новини за темою:

12:49
У Харкові трамвай повернувся на свій звичний маршрут
19:14
Завтра трамваї та тролейбуси змінять маршрути у Харкові
15:54
У понеділок трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом
15:13
Харків’яни просять Терехова повернути автобус, що сполучає Салтівку й центр
11:07
У Харкові тролейбус повернувся на звичний маршрут

Ви читали новину: «Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 16:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після ремонтних робіт Південна залізниця виводить на маршрут із 4 квітня приміські потяги.".