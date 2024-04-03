Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области
После ремонтных работ ЮЖД выводит на маршрут с 4 апреля пригородные поезда.
С завтрашнего дня будут ходить такие пригородные поезда:
№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм;
№6428 Изюм — Шебелинка;
№7001 Харьков-Пассажирский — Лозовая;
№6330 Огульцы — Люботин;
№6918 Люботин-Харьков-Пассажирский.
Также с 4 апреля возобновят движение, но с ограничениями по станциям следующие пригородные поезда:
№6914 Люботин — Новая Бавария (вместо Огульцы — Харьков-Пассажирский);
№6915 Новая Бавария — Огульцы (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы);
№6916 Огульцы-Люботин (вместо Огульцы-Харьков-Пассажирский);
№6912 Люботин — Новая Бавария (вместо Люботин — Харьков-Пассажирский);
№6321/6333 Новая Бавария — Огульцы — Новая Бавария (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы-Харьков-Пассажирский);
№6334 Мерчик — Новая Бавария (вместо Мерчик-Харьков-Пассажирский).
Кроме того, с 5 апреля снова будет курсировать пригородный поезд №6852 Дубово — Харьков-Пассажирский.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: маршрут, поезд, пригородная электричка, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 16:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ремонтных работ ЮЖД выводит на маршрут с 4 апреля пригородные поезда.".