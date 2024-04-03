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Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области

Общество 16:09   03.04.2024
Оксана Якушко
Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области

После ремонтных работ ЮЖД выводит на маршрут с 4 апреля пригородные поезда.

С завтрашнего дня будут ходить такие пригородные поезда:

№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм;
№6428 Изюм — Шебелинка;
№7001 Харьков-Пассажирский — Лозовая;
№6330 Огульцы — Люботин;
№6918 Люботин-Харьков-Пассажирский.

Также с 4 апреля возобновят движение, но с ограничениями по станциям следующие пригородные поезда:

№6914 Люботин — Новая Бавария (вместо Огульцы — Харьков-Пассажирский);
№6915 Новая Бавария — Огульцы (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы);
№6916 Огульцы-Люботин (вместо Огульцы-Харьков-Пассажирский);
№6912 Люботин — Новая Бавария (вместо Люботин — Харьков-Пассажирский);
№6321/6333 Новая Бавария — Огульцы — Новая Бавария (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы-Харьков-Пассажирский);
№6334 Мерчик — Новая Бавария (вместо Мерчик-Харьков-Пассажирский).

Кроме того, с 5 апреля снова будет курсировать пригородный поезд №6852 Дубово — Харьков-Пассажирский.

Читайте также: Из Харькова возобновили движение электричек в сторону границы: расписание

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 16:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ремонтных работ ЮЖД выводит на маршрут с 4 апреля пригородные поезда.".