Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области

После ремонтных работ ЮЖД выводит на маршрут с 4 апреля пригородные поезда.

С завтрашнего дня будут ходить такие пригородные поезда:

№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм;

№6428 Изюм — Шебелинка;

№7001 Харьков-Пассажирский — Лозовая;

№6330 Огульцы — Люботин;

№6918 Люботин-Харьков-Пассажирский.

Также с 4 апреля возобновят движение, но с ограничениями по станциям следующие пригородные поезда:

№6914 Люботин — Новая Бавария (вместо Огульцы — Харьков-Пассажирский);

№6915 Новая Бавария — Огульцы (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы);

№6916 Огульцы-Люботин (вместо Огульцы-Харьков-Пассажирский);

№6912 Люботин — Новая Бавария (вместо Люботин — Харьков-Пассажирский);

№6321/6333 Новая Бавария — Огульцы — Новая Бавария (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы-Харьков-Пассажирский);

№6334 Мерчик — Новая Бавария (вместо Мерчик-Харьков-Пассажирский).

Кроме того, с 5 апреля снова будет курсировать пригородный поезд №6852 Дубово — Харьков-Пассажирский.