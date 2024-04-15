Со среды ряд электричек возобновит движение на Харьковщине (список)

На Харьковщине с 17 апреля возобновляется курсирование ряда пригородных поездов.

Об этом сообщила журналистам представитель регионального филиала Укрзалізниці Ирина Гаманенко. По ее данным, возобновят движение следующие пригородные поезда:

🔹№ 6853/6856 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Харьков-Пассажирский,

🔹№ 6690/6691 Красноград – Харьков-Пассажирский – Красноград,

🔹№ 6683 Мерефа – Красноград,

🔹№ 6686 Красноград – Харьков – Пассажирский.

🔹Пригородный поезд №6325 сообщением Люботин – Мерчик курсирует из Харькова в Мерчик. Он будет отправляться со станции Харьков — Пассажирский в 17:13 и прибывать на конечную станцию в 18:29.

🔹Также изменено расписание движения пригородного поезда №6334 Мерчик – Новая Бавария. Поезд будет отправляться из Мерчика в 18:45 и прибывать на станцию Новая Бавария в 19:43.

🔹Пригородные поезда № 6156/6157 сообщением Мерчик – Новая Бавария – Мерчик удлинены с/до станции Харьков-Пассажирский.

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