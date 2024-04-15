Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Со среды ряд электричек возобновит движение на Харьковщине (список)

Общество 15:56   15.04.2024
Виктория Яковенко
Со среды ряд электричек возобновит движение на Харьковщине (список)

На Харьковщине с 17 апреля возобновляется курсирование ряда пригородных поездов.

Об этом сообщила журналистам представитель регионального филиала Укрзалізниці Ирина Гаманенко. По ее данным, возобновят движение следующие пригородные поезда:

🔹№ 6853/6856 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Харьков-Пассажирский,

🔹№ 6690/6691 Красноград – Харьков-Пассажирский – Красноград,

🔹№ 6683 Мерефа – Красноград,

🔹№ 6686 Красноград – Харьков – Пассажирский.

🔹Пригородный поезд №6325 сообщением Люботин – Мерчик курсирует из Харькова в Мерчик. Он будет отправляться со станции Харьков — Пассажирский в 17:13 и прибывать на конечную станцию в 18:29.

🔹Также изменено расписание движения пригородного поезда №6334 Мерчик – Новая Бавария. Поезд будет отправляться из Мерчика в 18:45 и прибывать на станцию Новая Бавария в 19:43.

🔹Пригородные поезда № 6156/6157 сообщением Мерчик – Новая Бавария – Мерчик удлинены с/до станции Харьков-Пассажирский.

Читайте также: Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 15 апреля: удар КАБ по Лукьянцам, двое погибших
Главные новости Харькова 15 апреля: удар КАБ по Лукьянцам, двое погибших
15.04.2024, 15:49
Харьковчанам предлагают работу в налоговой
Харьковчанам предлагают работу в налоговой
15.04.2024, 11:05
Закроют небо над Харьковом от КАБов самолеты, а не Patriot – аналитик ISW
Закроют небо над Харьковом от КАБов самолеты, а не Patriot – аналитик ISW
15.04.2024, 14:34
РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека
РФ ударила КАБом по учебному заведению на Харьковщине: погибли два человека
15.04.2024, 15:45
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики
14.04.2024, 18:54
С фонтана с обезьянами в Харькове убрали защитную конструкцию
С фонтана с обезьянами в Харькове убрали защитную конструкцию
15.04.2024, 16:25

Новости по теме:

08:02
Из-за нехватки электроэнергии изменили движение транспорта в Харькове — мэрия
11:09
Харьковчане снова могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта
14:49
В метро Харькова сократили интервалы движения поездов – Терехов
07:22
В Харькове на дороги вышли регулировщики, светофоры не работают (фото)
19:14
Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове

Вы читали новость: «Со среды ряд электричек возобновит движение на Харьковщине (список)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 17 апреля возобновляется курсирование ряда пригородных поездов.".