Со среды ряд электричек возобновит движение на Харьковщине (список)
На Харьковщине с 17 апреля возобновляется курсирование ряда пригородных поездов.
Об этом сообщила журналистам представитель регионального филиала Укрзалізниці Ирина Гаманенко. По ее данным, возобновят движение следующие пригородные поезда:
🔹№ 6853/6856 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Харьков-Пассажирский,
🔹№ 6690/6691 Красноград – Харьков-Пассажирский – Красноград,
🔹№ 6683 Мерефа – Красноград,
🔹№ 6686 Красноград – Харьков – Пассажирский.
🔹Пригородный поезд №6325 сообщением Люботин – Мерчик курсирует из Харькова в Мерчик. Он будет отправляться со станции Харьков — Пассажирский в 17:13 и прибывать на конечную станцию в 18:29.
🔹Также изменено расписание движения пригородного поезда №6334 Мерчик – Новая Бавария. Поезд будет отправляться из Мерчика в 18:45 и прибывать на станцию Новая Бавария в 19:43.
🔹Пригородные поезда № 6156/6157 сообщением Мерчик – Новая Бавария – Мерчик удлинены с/до станции Харьков-Пассажирский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, курсировать, поезда, рух, харьковщина, электричка;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 17 апреля возобновляется курсирование ряда пригородных поездов.".