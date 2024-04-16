Завтра пригородные поезда возобновят курсирование на Харьковщине (список)

После выполнения ремонта Южная железная дорога возобновляет с 17 апреля пригородные поезда, сообщили в прес-службе ведомства.

№6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик;

№6678 Красноград – Харьков-Пассажирский;

№6915 Харьков-Пассажирский — Огульцы.

Также с 17 апреля возобновляются:

№6914 Огульцы-Харьков-Пассажирский в сочетании Люботин — Харьков-Пассажирский;

№6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский в сообщении Мерчик — Люботин;

№6916 Огульцы – Харьков-Пассажирский в сообщении Огульцы – Люботин.

С подробным расписанием этих и других пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Южная железная дорога», а также на информационных досках железнодорожных вокзалах и станциях.