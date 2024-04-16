Завтра пригородные поезда возобновят курсирование на Харьковщине (список)
После выполнения ремонта Южная железная дорога возобновляет с 17 апреля пригородные поезда, сообщили в прес-службе ведомства.
№6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик;
№6678 Красноград – Харьков-Пассажирский;
№6915 Харьков-Пассажирский — Огульцы.
Также с 17 апреля возобновляются:
№6914 Огульцы-Харьков-Пассажирский в сочетании Люботин — Харьков-Пассажирский;
№6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский в сообщении Мерчик — Люботин;
№6916 Огульцы – Харьков-Пассажирский в сообщении Огульцы – Люботин.
С подробным расписанием этих и других пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Южная железная дорога», а также на информационных досках железнодорожных вокзалах и станциях.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, поезд, пригородные поезда, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 16:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После выполнения ремонта Южная железная дорога возобновляет с 17 апреля пригородные поезда, сообщили в прес-службе ведомства. ".