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Завтра пригородные поезда возобновят курсирование на Харьковщине (список)

Общество 16:25   16.04.2024
Оксана Якушко
Завтра пригородные поезда возобновят курсирование на Харьковщине (список)

После выполнения ремонта Южная железная дорога возобновляет с 17 апреля пригородные поезда, сообщили в прес-службе ведомства. 

№6319 Харьков-Пассажирский — Мерчик;
№6678 Красноград – Харьков-Пассажирский;
№6915 Харьков-Пассажирский — Огульцы.

Также с 17 апреля возобновляются:

№6914 Огульцы-Харьков-Пассажирский в сочетании Люботин — Харьков-Пассажирский;
№6322 Мерчик — Харьков-Пассажирский в сообщении Мерчик — Люботин;
№6916 Огульцы – Харьков-Пассажирский в сообщении Огульцы – Люботин.

С подробным расписанием этих и других пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала «Южная железная дорога», а также на информационных досках железнодорожных вокзалах и станциях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После выполнения ремонта Южная железная дорога возобновляет с 17 апреля пригородные поезда, сообщили в прес-службе ведомства. ".