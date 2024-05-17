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Вранці туман, вдень гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня

Суспільство 19:40   17.05.2024
Олена Нагорна
Вранці туман, вдень гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня Фото: Василь Голосний

У суботу, 18 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вдень – короткочасний дощ із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень 18 – 20, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17 – 22 градуси.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 19:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 18 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вдень – короткочасний дощ із грозою".