Вранці туман, вдень гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня

У суботу, 18 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вдень – короткочасний дощ із грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень 18 – 20, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17 – 22 градуси.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.