Вранці туман, вдень гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 18 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вдень – короткочасний дощ із грозою.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень 18 – 20, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17 – 22 градуси.
Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 18 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вдень – короткочасний дощ із грозою".