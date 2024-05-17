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Утром туман, днем гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая

Общество 19:40   17.05.2024
Елена Нагорная
Утром туман, днем гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая Фото: Василий Голосный

В субботу, 18 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, возможен слабый туман. Днем — кратковременный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем 18 — 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов тепла, днем 17 — 22 градуса.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 18 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, возможен слабый туман. Днем — кратковременный дождь с грозой".