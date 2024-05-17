Утром туман, днем гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая

В субботу, 18 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, возможен слабый туман. Днем — кратковременный дождь с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем 18 — 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов тепла, днем 17 — 22 градуса.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.