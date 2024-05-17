Утром туман, днем гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая
Фото: Василий Голосный
В субботу, 18 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, возможен слабый туман. Днем — кратковременный дождь с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем 18 — 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов тепла, днем 17 — 22 градуса.
Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 18 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков, возможен слабый туман. Днем — кратковременный дождь с грозой".