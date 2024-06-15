У Харкові їздив водій із фальшивими «правами» (фото)
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Чоловіка за кермом авто ГАЗ зупинили вчора патрульні на стаціонарному посту в Харкові. У водія було підроблене посвідчення.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, на «правах» у чоловіка не було необхідних захисних елементів. Тож документ копи перевірили по базах. Правоохоронці виявили розбіжності відкритих категорій та у даті видачі посвідчення водія.
Задля подальшого розбору ситуації на місце викликали слідчих.
Патрульні нагадали, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, патрульні, подделка, права, фальшивые, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка за кермом авто ГАЗ зупинили вчора патрульні на стаціонарному посту в Харкові. У водія було підроблене посвідчення.".