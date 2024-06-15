В Харькове ездил водитель с фальшивыми «правами» (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Мужчину за рулем авто «ГАЗ» остановили вчера патрульные на стационарном посту в Харькове. У водителя было поддельное удостоверение.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, на «правах» у мужчины не было необходимых защитных элементов. Так что документ копы проверили по базам. Правоохранители выявили несовпадения открытых категорий и в дате выдачи водительского удостоверения.
Для дальнейшего разбора ситуации на место вызвали следователей.
Патрульные напомнили, что за использование заведомо поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, патрульні, патрульные, подделка, права, фальшивые, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину за рулем авто «ГАЗ» остановили вчера патрульные на стационарном посту в Харькове. У водителя было поддельное удостоверение.".