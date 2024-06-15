В Харькове ездил водитель с фальшивыми «правами» (фото)

Мужчину за рулем авто «ГАЗ» остановили вчера патрульные на стационарном посту в Харькове. У водителя было поддельное удостоверение.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, на «правах» у мужчины не было необходимых защитных элементов. Так что документ копы проверили по базам. Правоохранители выявили несовпадения открытых категорий и в дате выдачи водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбора ситуации на место вызвали следователей.

Патрульные напомнили, что за использование заведомо поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.