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В Харькове ездил водитель с фальшивыми «правами» (фото)

Общество 12:08   15.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове ездил водитель с фальшивыми «правами» (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Мужчину за рулем авто «ГАЗ» остановили вчера патрульные на стационарном посту в Харькове. У водителя было поддельное удостоверение.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, на «правах» у мужчины не было необходимых защитных элементов. Так что документ копы проверили по базам. Правоохранители выявили несовпадения открытых категорий и в дате выдачи водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбора ситуации на место вызвали следователей.

Патрульные напомнили, что за использование заведомо поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину за рулем авто «ГАЗ» остановили вчера патрульные на стационарном посту в Харькове. У водителя было поддельное удостоверение.".