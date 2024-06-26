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По 7 штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямках відбили – ГШ ЗСУ

Події 21:49   26.06.2024
Оксана Якушко
По 7 штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямках відбили – ГШ ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку тривають дві ворожі атаки біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито – біля Липців і Вовчанська. Росіяни втратили124 осіб вбитими та пораненими. Знищені три артсистеми, чотири автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 7 штурмів росіян біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої наразі триває бій.

Читайте також: ГШ: ворог тричі атакував поблизу Вовчанська, скинув понад 20 КАБ на Харківщину

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «По 7 штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямках відбили – ГШ ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають дві ворожі атаки біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".