По 7 штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямках відбили – ГШ ЗСУ

На Харківському напрямку тривають дві ворожі атаки біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито – біля Липців і Вовчанська. Росіяни втратили124 осіб вбитими та пораненими. Знищені три артсистеми, чотири автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 7 штурмів росіян біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої наразі триває бій.