По 7 штурмів РФ на Харківському та Куп’янському напрямках відбили – ГШ ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку тривають дві ворожі атаки біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито – біля Липців і Вовчанська. Росіяни втратили124 осіб вбитими та пораненими. Знищені три артсистеми, чотири автомобілі та одиницю спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 7 штурмів росіян біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої наразі триває бій.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 21:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають дві ворожі атаки біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".